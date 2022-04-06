Х(в)ост многоголовой змеи в Петербурге. Минюст США указал на администратора крупнейшей в даркнете нарколавки

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Суд в США предъявил обвинение россиянину Дмитрию Павлову. На его совести, по версии американского правосудия, предоставление хостинга одному из крупнейших в даркнете русскоязычных сайтов (назвать его «Фонтанка» не может в силу российского законодательства), который давал доступ к таким операциям, как отмывание денег, торговля наркотиками, поддельными документами, украденной финансовой информацией, услугам хакинга.

Как указано в обвинительном акте, транзакции на площадке проводились в криптовалюте. С января 2016 по март 2022 года связанные с нарколавкой криптокошельки получили больше 5 миллиардов долларов. В 2021 году, указано в акте, 80% оборота криптовалюты в даркнете приходились на связанный с Павловым сайт, а его администраторы получали комиссию за каждый перевод.



Непосредственно к Павлову, пишут американцы, привел хостинг-провайдер. Нарколавка появилась примерно в 2015 году из слияния двух наркофорумов и затухающего магазина в даркнете. Оба форума, сказано в обвинительном акте, администрировались компанией «Промсервис». В подтверждение — о том, что домен одного из форумов принадлежит этой компании, писал портал SecurityLab.ru. Эта же компания, сообщает Минюст США, работала под другими брендами — «Полный привод» (Full Drive, All Wheel Drive) и 4x4host.ru.

«Промсервис», убежден американский суд, принадлежит Павлову примерно с ноября 2015 года. Россиянин и его компания предоставляли серверы лавке с запрещенкой. «Он вступил в сговор с другими операторами сайта, чтобы способствовать его успеху, предоставив критически важную инфраструктуру, которая позволила магазину работать и процветать в конкурентной среде рынка даркнета. При этом Павлов способствовал деятельности сайта, что позволило ему получать комиссионные на миллионы долларов, полученные от незаконных продаж, проводимых через сайт», — сказано в акте.



Для убедительности американские оперативники купили в нарколавке и получили на почте в Сан-Франциско посылку с пятью граммами синтетического наркотика. Отправили ее с территории Украины. Также они «отмыли» 15-ю часть биткойна, воспользовавшись предоставленной на сайте услугой, и убедились, что за исключением комиссии сумма пришла на нужный кошелек.

Американцы установили, что минимум дважды Павлов получал счета от коммерческого дата-центра. Отправляли их на адрес электронной почты, связанной с хостинговой компанией «Полный привод» (Full Drive). Оба раза месячная плата за хостинг составляла порядка 10 тысяч долларов. С октября 2020 года по июнь 2021-го Павлов минимум 500 раз заходил в учетную запись электронной почты «Полного привода».

Как сообщалось накануне, закрывать сайт помогала уголовная полиция Германии. Усилиями двух стран, были конфискованы биткойны на сумму примерно в 23 млн евро.

Компания «Промсервис», по данным «Спарк», действительно принадлежит Павлову, только не Дмитрию Олеговичу, а Олегу Викторовичу. Зарегистрирована она в Череповце с основным видом деятельности — турагентство. Сайта у бюро путешествий нет, зато ему принадлежит с десяток доменов, в том числе упомянутый американским Минюстом 4x4host.ru (сейчас сайт недоступен). В списке есть и действующий портал, «Русинмедиа», но полноценно он не запущен. На сайте лишь упомянуто, что компания занимается «проектированием, строительством и эксплуатацией центров обработки данных», разработкой ПО, а заодно управлением недвижимостью.



ООО «Русинмедиа» зарегистрирована два года назад и по ОКВЭДам занимается разработкой строительных проектов. Ее учредитель и генеральный директор — полный тезка обвиняемого в хостинге нарколавки. Она является членом двух СРО, а Роскомнадзор выдал «Русинмедиа» пять лицензий, все они касаются услуг связи, в том числе по передаче данных.

С Петербургом Павлова связывает не только вышеупомянутая компания. На порталах, посвященных хостингу, можно найти записи десятилетней давности с информацией и отзывами о 4x4host. В качестве контактного телефона указан номер в Петербурге. Гуглу он знаком как офис хостинговой компании «Полный привод», указан адрес на проспекте Луначарского. Из связанных с IT компаний там зарегистрирована только «Невалинк» (один из ведущих интернет провайдеров в Санкт-Петербурге — цитата с сайта). На другом портале о хостинге адресом регистрации 4x4host.ru значится тот же дом в Череповце, к которому юридически привязан «Промсервис». Там же указано, что серверы этого хостинга находятся в Петербурге, в том числе в дата-центре «Невалинк».



Дмитрий Павлов сообщил «Фонтанке», что под перечисленными в обвинительном акте брендами он не работает больше пяти лет. «Мы просто перепродажники-реселлеры. У немцев купили и дальше продали». Кто хостится на серверах, Павлов не знает, после предоставления доступа клиенты меняют пароль. «Не могу пока это комментировать», — ответил Павлов на вопрос о том, есть ли какие-то последствия от предъявленных Минюстом обвинений.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

