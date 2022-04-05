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    Полиция Германии отчиталась о закрытии крупнейшей платформы в СНГ по торговле наркотиками в даркнете

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    Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ сообщили о закрытии расположенных в Германии серверов крупнейшей в мире и основной в СНГ площадки в даркнете по торговлю наркотиками (ее название отсылает к полипу, публиковать его по закону мы не можем). Об этом сообщается 5 апреля на сайте ведомства.

    В сообщении уточняется, что конфискованы биткоины на сумму примерно в 23 млн евро. Расследование шло с августа 2021 года, в нем принимали участие власти США. Операторов и администраторов площадки также подозревают в отмывании денег.

    Русскоязычная платформа по торговле наркотиками появилась в даркнете в 2015 году. Помимо наркотиков, на ней торговали поддельными документами, цифровыми услугами и многим другим. На платформе, по оценке немецкой полиции, были зарегистрированы около 17 млн клиентов и более 19 тыс. продавцов. Ее оборот только за 2020 год оценивают в 1,23 млрд евро.

    «Фонтанка» убедилась в том, что ни одно из зеркал нелегальной платформы не открывается.

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    Комментарии (12)

    mrA
    Когда гидре отрубают голову, она поднимает две новые
    allyouneedislove
    браво! так этим уродам и надо.
    нефиг портить здоровье граждан...
    266152345
    Ура!!! Это не фэйк!!! Гидре конец!!! Этот день нужно признать праздничным!!!!!!
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