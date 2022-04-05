Полиция Германии отчиталась о закрытии крупнейшей платформы в СНГ по торговле наркотиками в даркнете

Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ сообщили о закрытии расположенных в Германии серверов крупнейшей в мире и основной в СНГ площадки в даркнете по торговлю наркотиками (ее название отсылает к полипу, публиковать его по закону мы не можем). Об этом сообщается 5 апреля на сайте ведомства.



В сообщении уточняется, что конфискованы биткоины на сумму примерно в 23 млн евро. Расследование шло с августа 2021 года, в нем принимали участие власти США. Операторов и администраторов площадки также подозревают в отмывании денег.

