Российского туриста нашли мертвым в реке в Турции

В турецкой провинции Анталья в реке обнаружили тело гражданина России. Об этом 13 мая сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, передает ТАСС.



Тело заметили в реке Дим. По словам свидетелей, мужчина сделал прыжок в воду с 50-метровой плотины. Погибшим оказался 36-летний турист из РФ.

По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, причины смерти выясняют судмедэксперты. В генконсульстве также отметили, что держат данный вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие в репатриации тела.

Ранее «Фонтанка» писала о гибели россиянина во время снорклинга на Бали. Мужчина погружался под воду вместе с другом, но обратно к берегу вернуться не смог.