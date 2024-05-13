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    Российского туриста нашли мертвым в реке в Турции

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    В турецкой провинции Анталья в реке обнаружили тело гражданина России. Об этом 13 мая сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, передает ТАСС.

    Тело заметили в реке Дим. По словам свидетелей, мужчина сделал прыжок в воду с 50-метровой плотины. Погибшим оказался 36-летний турист из РФ.

    По данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия, причины смерти выясняют судмедэксперты. В генконсульстве также отметили, что держат данный вопрос на контроле и готовы оказать родственникам погибшего содействие в репатриации тела.

    Ранее «Фонтанка» писала о гибели россиянина во время снорклинга на Бали. Мужчина погружался под воду вместе с другом, но обратно к берегу вернуться не смог.

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