Колесо подвело водителя «Жигулей» под смертельное ДТП на дамбе Петербурга

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на дамбе Петербурга днем 13 мая. В столкновении двух машин погиб пожилой водитель, а его пассажирка получила травмы.
Авария произошла в 13:50 на 130-м километре КАД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 58-летний мужчина на Skoda Rapid, следуя в крайней левой полосе, въехал в стоящий ВАЗ-2107. 74-летний водитель «Жигулей» совершил вынужденную остановку из-за лопнувшего колеса.
В результате водитель ВАЗа погиб на месте. Его 74-летнюю пассажирку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.