В Петербурге по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, угрозой применения такового, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством» будут судить
21 октября прошлого года
Там, на пустыре, они развязали мужчину, дали ему лопату и заставили копать себе могилу.
«Потерпевшему чудом удалось сбежать от злоумышленников, когда ему развязали руки и ноги. Он спрятался в овраге, где отсиделся и пополз в сторону ближайшего дома», — уточняет прокуратура Санкт-Петербурга.
Теперь с двумя приятелями будет разбираться Петродворцовый районный суд, куда уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.
Заставили копать себе могилу. В Петербурге двух приятелей будут судить за «веселый» вечер для слесаря
В Петербурге по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, угрозой применения такового, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством» будут судить
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