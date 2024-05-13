Заставили копать себе могилу. В Петербурге двух приятелей будут судить за «веселый» вечер для слесаря

В Петербурге по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, угрозой применения такового, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Угроза убийством» будут судить 60-летнего мужчину и его 48-летнего соучастника. Об этом 13 мая сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.



21 октября прошлого года 46-летний слесарь, который недавно разошелся с женой, приехал на улицу Урицкого и попытался увидеться с их общим ребенком, однако вместо него навстречу вышел новый мужчина его супруги — 60-летний местный житель. Вместе со своим 48-летним приятелем они избили слесаря, прыснули ему в лицо перцовым баллончиком, связали руки и ноги и, затолкав в машину, повезли в Ломоносовский район Ленобласти.



Там, на пустыре, они развязали мужчину, дали ему лопату и заставили копать себе могилу.



«Потерпевшему чудом удалось сбежать от злоумышленников, когда ему развязали руки и ноги. Он спрятался в овраге, где отсиделся и пополз в сторону ближайшего дома», — уточняет прокуратура Санкт-Петербурга.



60-летний мужчина хотел «припугнуть» экс-супруга его жены, чтобы тот больше не приходил в их дом и не скандалил.



Теперь с двумя приятелями будет разбираться Петродворцовый районный суд, куда уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.

