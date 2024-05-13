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    В Петербурге электросамокатчик оставил прохожую с переломом трех ребер

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    Сразу два петербуржца попали в больницу с переломами после встречи с электросамокатом в понедельник, 13 мая. Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

    Как стало известно «Фонтанке», первое столкновение произошло накануне у дома 11/1 по улице Вавиловых. Около 10 часов вечера на тротуаре электросамокат снес 58-летнюю женщину. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали перелом трех ребер со смещением.

    Следующее столкновение произошло около 8 часов у станции метро «Пионерская». 26-летний самокатчик столкнулся с водителем электросамоката. Врачи обнаружили у молодого человека открытые переломы нескольких пальцев и рваные раны кисти.

    Ранее «Фонтанка» писала об еще одном ДТП на тротуаре с электросамокатом. Жертвой транспорта стал 12-летний мальчик.

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