В Петербурге электросамокатчик оставил прохожую с переломом трех ребер

Сразу два петербуржца попали в больницу с переломами после встречи с электросамокатом в понедельник, 13 мая. Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.



Как стало известно «Фонтанке», первое столкновение произошло накануне у дома 11/1 по улице Вавиловых. Около 10 часов вечера на тротуаре электросамокат снес 58-летнюю женщину. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали перелом трех ребер со смещением.

Следующее столкновение произошло около 8 часов у станции метро «Пионерская». 26-летний самокатчик столкнулся с водителем электросамоката. Врачи обнаружили у молодого человека открытые переломы нескольких пальцев и рваные раны кисти.