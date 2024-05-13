Битва за штамп. Как «Фонтанка» толкалась в очередях за печатью о гражданстве для детей

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» потолкалась в очередях с желающими поставить штамп о гражданстве в детское свидетельство о рождении. Сделать это следует тем, кто намерен показать чаду заграницу, гласит закон, вступивший в силу с 1 марта. По всему Петербургу штампование документа сопровождается стенаниями родителей, которые вынуждены простаивать в очередях долгие часы, а иногда и дни.



С выездом за границу вышло нехорошо. В принципе, достаточно иметь загранпаспорт. Свидетельство о рождении на выезде, в теории, могут спросить, и то лишь чтобы подтвердить, что это ваш ребенок (если фамилии разные). Но вот беда: теперь для получения загранпаспорта требуется как раз этот красного цвета штамп о гражданстве, без него — не дадут. Получается замкнутый круг.



Отдельная история с самыми дружественными странами, куда, по умолчанию, можно въехать по российскому паспорту. Речь в первую очередь идет о Белоруссии, во вторую — о Южной Осетии и Абхазии. Так вот теперь, — подтвердили «Фонтанке» петербуржцы, поехавшие на майские в Минск, — на выезде российские пограничники строго требуют штамп на свидетельстве о рождении и без него не выпускают.



Масла в огонь добавило «сарафанное радио», которое из уст в уста и на «родительских форумах» передавало, что без этого самого штампа ребенка теперь не возьмут ни в школу, ни в детский сад. Официальных подтверждений этого нигде не было, но в преддверии сентября многие решили подстраховаться, и очередь из желающих выехать за границу прибавилась и будущими первоклассниками.

А вот то, что без штампа новорожденному крайне тяжело будет получить прописку по месту жительства, — истинная правда.

Ссоры, крики, проклятья О том, как они на минувшей неделе осаждали миграционные службы, петербуржцы живописали «Фонтанке» в мрачных красках, щедрыми мазками добавляя слова «позор» и «унижение» к описаниям. Фото- и видеоматериалы столпотворений в УФМС присылали те, кто пытался получить штампы в Выборгском и Красносельском районах 3 мая.



«Хочу сообщить о повсеместном унижении граждан, имеющих детей и желающих вывезти этих детей, например, на отдых к заграничному дружественному морю, структурой МВД под названием «Отделы оформления внутренних паспортов и регистрации», — пожаловался один из читателей редакции. — Спасибо закону о паспортах и приказу МВД! Во всех районных ОВП в городе творится жуткое. Люди, как во времена советского дефицита, приходят к дверям этого адского места начиная с 5 утра! Прием в 9, записываются в очередь на бумажке (!), не попадают (прием идет очень медленно, всего 2!!! часа в день 3 дня в неделю), переносят очередь с бумажкой на следующий день, ссоры, крики, проклятья».



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тяжело пришлось и тем петербуржцам, которые купили жилье и прописались в пригородных Мурино и Кудрово.

«Хотели бы акцентировать ваше внимание на ОВМ УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области. Люди приходят очередь занимать в 7 утра, — рассказала побывавшая там Наталья. — Помещение маленькое, а расширять и увеличивать количество штатных рабочих мест и помещение для приема людей, видимо, не собираются».



Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

В порядке живой очереди Конечно, сразу было понятно, что очереди будут, хотя россиян уже приучили ходить за нужными бумажками в отделения МВД по предварительной записи на «Госуслугах».

Но оказалось, что записаться на эту манипуляцию через единый портал невозможно, возыметь желаемое можно лишь в порядке живой очереди. Получить справку о судимости — пожалуйста, статус вынужденного переселенца — да ради бога. А вот о записи на штамп «детского» гражданства на «Госуслугах» нет ни слова, там даже нет соответствующего раздела. То ли не подумали, то ли внедрить не успели.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Найти отделение, где ставят важные штампы, тоже задачка со звездочкой. Приходить в районное управление по вопросам миграции имеет смысл лишь для того, чтобы узнать адрес исполнителя — отдела по вопросам внутренней миграции, они, как правило, находятся в другом месте и по другому адресу. Выяснить это по телефону нереально — трубки либо не берут, либо хладнокровный автоинформатор объявляет: «Ваша позиция в очереди — 14».

С графиком работы тоже чехарда. В Выборгском районе, например, принимают только по два часа во вторник, четверг и пятницу. В Невском — каждый рабочий день, кроме среды, и даже два раза в месяц по субботам. И каждый день — время начала и продолжительность приема разные: то один час, до 14:00 (это в субботу), а то сразу по три — во вторник и пятницу, но в первом случае с обеда, во втором — с утра.



Фото 1: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото 2: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Может, знали, что вы придете?» В первый послепраздничный понедельник в миграционной службе Красногвардейского района, куда отправился фиксировать давку корреспондент «Фонтанки», жутких очередей не было от слова «совсем». Два молодых отца с заветным оттиском один за другим покинули кабинет за 10 минут до окончания приема.

— Есть еще кто на проставление штампа? — выглянула в коридор сотрудница подразделения.

Жидкая очередь из пяти человек безмолвствовала, и ровно в 10 утра, через час от начала работы, хранительницы «красной печати» с чувством выполненного долга закрыли кабинет на ключ и удалились.



— Слушайте, а почему давки за штампами нет? Все уже наладилось? — догнать «хранительниц» я не успела и потому обратилась в окошко по выдаче паспортов.



— Ничего не наладилось. Видимо, сегодня люди просто решили не приходить, — бросила та недовольно — отрывают от дел.

У дверей отдела миграции в Невском районе граждане начали кучковаться ровно в 13 часов, за 45 минут до начала приема документов. На крылечке их было трое.

— Кто последний? — поинтересуется только что подошедший стройный мужчина в синем пуховике.

— А вы в какое именно отделение — первое или второе? Тут разбивка по адресам, — отвечает парень в очках.

Пока мужчина в синем ориентируется в пространстве, двери отделения выпускают на крыльцо седовласого гражданина с южными чертами лица.

— Я здесь с 12 жду, кто в первый отдел, за мной занимайте, — громко объявил он. Собравшиеся моргнули и переформатировали очередность с учетом открывшихся обстоятельств.



— Зачем вы так рано приехали? Знали, что должна быть давка? — нагоняю «южанина», когда он удаляется вглубь двора размяться.

Ждать внутри отделения нельзя — у сотрудников обеденный перерыв, и всех попросили на улицу. Хорошо, что не зима — можно без припляса ждать начала приема и разглядывать березы, раскинувшиеся на третьем этаже близлежащей руины.

Имя собеседника Ином. И с таджикского, и с узбекского переводится как «Награда».

— Я здесь был перед праздником. Пришел узнать, какой распорядок. Слышал, что люди по несколько дней в очередях стоят, ну и сразу спросил: очередь как? Меня сотрудница напугала — мол, в приемные дни стоят аж до Невы. Я пришел в 12. Смотрю — никого нет. Потом уже движение пошло.

— Вы документы ребенка к загранпоездке готовите?

— У меня внук родился 20 дней назад. Чтобы регистрацию сделать, поставить на учет, нужен штамп. Даже если страховку делать, тоже штамп спрашивают. Для «заграна» — тем более.



— Откуда вы узнали?

— В МФЦ был, они сказали: «Сначала идите, ставьте штамп». Нужно, сказали, заверить, что он — гражданин. После этого только можно прописку делать и все остальное. Раньше — родился и родился, ничего не надо было. А сейчас, даже если и мама, и папа с российским гражданством, все равно нужен штамп. Здесь логики нет. Просто надо.

А разговоров-то было! Ином отходит вглубь двора, а я продолжаю наблюдение за формированием очереди.

В 13:12 на крыльце уже самоорганизуются шестеро.

— А в какое мне отделение? Как узнать? — все еще мешкает мужчина в синем пуховике.

Его, несмотря на обеденный запрет, направляют внутрь здания. Через пару минут он выходит с улыбкой знания.

— Я в первое отделение. За кем буду?

Очередь закрепляет его за девушкой в светлом плаще. Ее пока нет — отошла, но обещала вернуться.

Подходит молодая пара, девушка держит в руках свидетельство о рождении ребенка. По совету мужчины в синем она ныряет за дверь, но почти тотчас возвращается.



— Там уже кричат, чтоб вышли, — делится она шепотом со спутником. На всякий случай занимают в обе очереди — и в первое отделение, и во второе.

13:32. На крыльце томятся 10 человек. До начала приема в 13:45 остаются считанные минуты. Женщина возле автомобиля подкрепляется конфетами из мешочка, ее спутник прижимает к плечу спящую малышку в розовом комбинезоне.

— Странно, что почти вся очередь стоит во второе отделение. Интересно, в первом младенцев что ли нет? — рассуждает вслух девушка с большим пакетом.

13:36. Молча, без команд и сомнений, очередники отворяют дверь и перетекают с крыльца в отделения.

— Все пошли, и я пойду, — резюмирует парень в зеленой куртке и тоже устремляется внутрь, наступая мне на пятки.

Поток уносит нас во второе отделение. Здесь очередники устраивают новую перекличку и расползаются по стульям по порядку номеров.



— Так, вы за кем были?

— За мной был молодой человек, но он сейчас придет.

— Может, лучше сразу список составим? Я, вообще-то, с ребенком, — предлагает девушка с конфетами. Ее спутник с малышом остался дожидаться на улице.

Идею со списком никто не поддерживает: людей в отделении до смешного мало, всего 12 человек. Те, кто был во главе очереди, подсели к двум зашторенным окошкам. Никто и опомниться не успел, как жалюзи на окнах начинают ползти вверх и створки отворяются. Начался прием. На часах 13:42. 13:44. Девушка покидает первое окно, на ее место шмыгает парень. Девушка подходит к столу напротив, где ее дожидается молодой мужчина.



— И на этом все? Так двух минут не прошло! — восклицаю я.

— Они даже паспорт не смотрели, главное — им копии отдать. И вот она — печать, — девушка переворачивает свидетельство о рождении: на нем красуется красный оттиск о гражданстве с подписью выдавшей его сотрудницы.



— Я удивлена, как быстро. Главное, сделайте копию страницы, если были ранее выданные паспорта, — делится со мной девушка.

В 13:49 у первого окошка происходит рокировка — счастливый обладатель штампа уступает место следующему страждущему.

Во втором отделении, где оказался Ином, тоже негусто с очередью — на стульях восседают 12 человек. Ином уже у выхода и на прощанье машет мне рукой. Догоняю его у дверей.

— Всего три минуты — весь прием. Задержались из-за того, что один мужчина спорил с сотрудницей, уверял, что у него запись на «Госуслугах». Оказалось, что не туда, — радостно докладывает он, покидая здание.

«Лучше за час приезжать» У входа прогуливается мужчина со спящим младенцем на плече.

— Я журналист, пришла писать про очередь, но никаких страшных очередей нет, — делюсь с ним впечатлениями. Боюсь разбудить ребенка, и потому шепотом.



Отца розового малыша зовут Виктор. Он, видимо, знает, что сон ребенка крепок, и потому говорит в полный голос.

— Может, знали, что вы придете? Ну или еще набегут. Потому что, когда я приезжал на прошлой неделе во вторник, за час до закрытия внутри было человек 30, если не больше. Они составляли список, и приняли только тех, кто был в списке. А кого нет в листке, тех отправили, — делится он.

— Ну все, нам поставили. Лучше за час приезжать, я сейчас пятая была. Завтра приду с документами старшего ребенка — сказали, чтобы подошла без очереди, — докладывает его спутница. Она тоже уже отстрелялась.

— Да кто тебя пустит без очереди? — удивляется супруг.

— Сотрудница сказала, что пропустит — у меня просто одного документа из загса не хватало, — уверяет она.

— Вы для выезда оформляете документы?

— Это для того, чтобы встать в очередь в садик, получить регистрацию по месту жительства и оформить медкарту, — говорит она и демонстрирует свидетельство с красным штемпелем.



— Вот ради этого штампика и бегаешь.



Можно предположить, что недавние давки в паспортных столах были спровоцированы предстоящими поездками на длинные майские праздники, а теперь все немного подуспокоилось. Но если не изменить систему, уже через пару недель, в преддверии летних каникул, можно будет ожидать новых штурмов.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

