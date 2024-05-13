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    Бывший главком Евменов возглавил академию ВМФ

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Адмирал Николай Евменов, до недавнего времени занимавший пост главнокомандующего Военно-морским флотом, назначен руководителем петербургской Академии ВМФ.

    Как стало известно «Фонтанке», соответствующий указ президента уже подписан. По состоянию на 13 мая Евменов пока не появился на сайте ВУНЦ «Военно-морская академия» имени Кузнецова в статусе начальника, но это вопрос времени.

    Николай Евменов был назначен на пост главкома ВМФ в 2019 году. Он родился в 1962-м в Москве, учился в Ленинграде и Петербурге, командовал подводными силами Тихоокеанского флота, с 2016 года — Северным флотом. Он вступил в должность главкома, когда ВМФ реформой министра обороны Анатолия Сердюкова был лишен своих флотов, оставшись по сути только органом с представительскими функциями, в чьи задачи входило кораблестроение. С декабря 2023 года все флоты, включая Черноморский, снова переданы в управление главкомату.

    10 марта 2024 года временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом стал экс-командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. 2 апреля тогдашний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ объявил о подписанном в отношении Моисеева указе президента России.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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