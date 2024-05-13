Бывший главком Евменов возглавил академию ВМФ

Адмирал Николай Евменов, до недавнего времени занимавший пост главнокомандующего Военно-морским флотом, назначен руководителем петербургской Академии ВМФ.
Как стало известно «Фонтанке», соответствующий указ президента уже подписан. По состоянию на 13 мая Евменов пока не появился на сайте ВУНЦ «Военно-морская академия» имени Кузнецова в статусе начальника, но это вопрос времени.
Николай Евменов был назначен на пост главкома ВМФ в 2019 году. Он родился в
10 марта 2024 года временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом стал экс-командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. 2 апреля тогдашний глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ объявил о подписанном в отношении Моисеева указе президента России.