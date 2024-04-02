Адмирал из кинотехникума. Что известно о новом главкоме ВМФ России Александре Моисееве

Образование: школа и кинотехникум. После службы в советской армии поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова, окончил его в 1987 году. В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Петербурге, затем — Академию Генштаба в Москве.

Откуда: родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Гвардейского района Калининградской области.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 апреля официально представил нового главкома Военно-морского флота — им стал Герой России адмирал Александр Моисеев. «Фонтанка» составила его портрет — в общих чертах.

В послужном списке несколько ярких страниц. Летом 1994 года тогда старпом командира подводного атомохода Моисеев участвовал в походе, во время которого экипаж подлодки установил на Северном полюсе два флага — Андреевский и Государственный флаг РФ. После выполнения задачи Моисеев был награжден орденом Мужества.

Летом 1998 года Моисеев командовал атомоходом К-407. Его экипаж осуществил первый в истории запуск в космос ракеты-носителя «Штиль-1» с двумя немецкими коммерческими микроспутниками (модифицированная боевая ракета Р-29РМ). Причем в момент запуска лодка была в подводном положении.

С 2007 года Александр Моисеев командовал 31-й дивизией подводных лодок, которая под его руководством неоднократно становилась лучшей на СФ.



В 2008 году командовал переходом АПЛ К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот в подводном положении подо льдами. За успешное выполнение задачи награжден вторым орденом Мужества.



С мая 2018 года командовал Черноморским флотом России. С мая 2019 года — командующий Северным флотом.

Звание Героя России присвоено Моисееву в 2011 году «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

