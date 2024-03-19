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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Теперь официально. Адмирала Моисеева впервые представили как врио главкома ВМФ

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    Адмирала Моисеева впервые публично представили как врио Главкома ВМФ России на церемонии в Кронштадте. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости. Во вторник в городе морской славы проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника.

    10 марта «Фонтанка» писала, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ назначен Герой России адмирал Александр Моисеев, сменив на этом месте Николая Евменова. Новоиспеченный врио — тоже подводник, калининградец, большую часть своей жизни прослужил на Северном флоте.

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