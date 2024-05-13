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    «Это надо как можно быстрее запускать в жизнь»: Хуснуллин - о законопроекте, который станет альтернативой ипотеке

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    В России подготовили законопроект о ссудосберегательных кассах, этот механизм может стать альтернативой ипотеке, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин. Его слова с пленарного заседания Госдумы передает ТАСС 13 мая.

    Проект предполагает, что для покупки жилья нужно открыть специальный счет и внести туда первоначальный взнос. Далее ссудосберегательная касса будет начислять на полученные средства проценты — по аналогии с банковскими вкладами. Когда накопится нужная сумма, будет проведена сделка по регистрации квартиры в собственность.

    Хуснуллин уточнил, что разные депутаты подготовили два соответствующих законопроекта — чтобы быстрее «запустить в жизнь» механизм.

    Еще в конце прошлого года он также заявил, что власти прорабатывают альтернативы ипотеке.

    Ранее вице-премьер сообщал, что правительство планирует продлить программу семейной ипотеки, а льготную продлят только в тех регионах, где она пользуется невысоким спросом. «Свою функцию она выполнила», — подчеркнул тогда Хуснуллин.

    Уже в апреле этого года Минфин предложил отказывать семьям с высоким доходам в льготной ипотеке. Тогда замглавы ведомства Иван Чебесков подчеркнул, что люди с окладом от полумиллиона могут позволить себе взять жилищный кредит на рыночных условиях.

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    Марат ХуснуллинИпотека
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