«Это надо как можно быстрее запускать в жизнь»: Хуснуллин - о законопроекте, который станет альтернативой ипотеке

В России подготовили законопроект о ссудосберегательных кассах, этот механизм может стать альтернативой ипотеке, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин. Его слова с пленарного заседания Госдумы передает ТАСС 13 мая.



Проект предполагает, что для покупки жилья нужно открыть специальный счет и внести туда первоначальный взнос. Далее ссудосберегательная касса будет начислять на полученные средства проценты — по аналогии с банковскими вкладами. Когда накопится нужная сумма, будет проведена сделка по регистрации квартиры в собственность.



Хуснуллин уточнил, что разные депутаты подготовили два соответствующих законопроекта — чтобы быстрее «запустить в жизнь» механизм.



Еще в конце прошлого года он также заявил, что власти прорабатывают альтернативы ипотеке.



Ранее вице-премьер сообщал, что правительство планирует продлить программу семейной ипотеки, а льготную продлят только в тех регионах, где она пользуется невысоким спросом. «Свою функцию она выполнила», — подчеркнул тогда Хуснуллин.



Уже в апреле этого года Минфин предложил отказывать семьям с высоким доходам в льготной ипотеке. Тогда замглавы ведомства Иван Чебесков подчеркнул, что люди с окладом от полумиллиона могут позволить себе взять жилищный кредит на рыночных условиях.

