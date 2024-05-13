Петербурженка, повредившая руку на набережной канала Грибоедова, отсудила компенсацию у Комблага

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу Светланы Дементьевой компенсацию морального вреда от Комитета по благоустройству. Об этом 13 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



История приключилась с местной жительницей 22 сентября 2022 года. Она шла по пешеходной зоне набережной канала Грибоедова в сторону храма «Спас на Крови». Женщина споткнулась об ливневку, упала и повредила руку, получив закрытый перелом кисти. Она оценила все это произошедшее с ней в 400 тысяч рублей.



Комитет по благоустройству просил отказать в иске и утверждал, что «водоприемная решетка, являющаяся частью ливневой канализации, плотно прилегает к водоотводному лотку, не имеет дефектов и соответствует требованиям ГОСТ». Суд назначил экспертизу, согласно которой ливневка, расположенная у дома №30 на Невском проспекте, соответствует требованиям по ее оборудованию.



«Однако, <...> по аналогии с нормами отклонения крышек люков смотровых колодцев, в том числе канализации, относительно уровня покрытия проезжей части <...> установка водоприемных решеток оборудования ливнестоков не соответствует нормам», — уточняет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



В итоге эксперт пришел к выводу, что не соблюдались нормы безопасности при установке водоприемных решеток, либо во время облицовки тротуара гранитными плитами — в зависимости от того, что происходило раньше.



Суд взыскал в пользу Светланы Дементьевой компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также судебные расходы — 86 тысяч рублей.

