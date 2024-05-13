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    Историк объяснит, как «работает» дарообмен на Кавказе

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    Неправильный подарок может всерьёз рассорить, но даже от правильных даров иногда полагается неоднократно отказываться. 14 мая будем учиться ориентироваться в этой сложной и интереснейшей теме на лекции «Пожелание счастья. Подарки и дарообмен в кавказской культуре» в Этнографическом музее. 12+.

    Фото: ethnomuseum.ru
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    Заходя в гостеприимный дом, гостю предстояло пройти по тонкой грани. Например, не слишком нахваливать предметы декора или какие-то иные вещи. Иначе хозяин сочтет своим долгом эти вещи ему подарить. Можно, конечно, отказаться — но подразумевается, что это лишь из вежливости и для порядка, а подарок все равно возьмёте. Слишком активный отказ может обидеть.

    По черкесскому обычаю подарок можно было даже попросить. Причем таким подарком в давние времена мог быть хоть конь, хоть содействие в кровной мести. И неловкость при этом будет чувствовать не проситель, а тот, у кого просят, — если просьбу выполнить не может. Правда, и отдариваться потом просителю надо было с лихвой.

    Дарообмен перед свадьбой — и вовсе долгая и тонкая «процедура». Будущим родственникам нужно было и не уступить друг другу в щедрости, и не превзойти настолько, чтобы смутить другую сторону.

    О том, как складывалась традиция дарообмена, о её правилах расскажет Рица Зельницкая, научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Этнографического музея. Слушаем лекцию 14 мая в Российском этнографическом музее (Инженерная ул., д. 4/1). Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: ethnomuseum.ru

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