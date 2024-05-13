В Ленобласти завершился сезон массовой охоты. Инспекторы составили более 100 протоколов

Более 100 административных протоколов составили в Ленобласти в период весенней охоты. Почти половина нарушений — отсутствие документов, пишет 13 мая 47news со ссылкой на комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Сезон массовой охоты в регионе завершается. Далее будет разрешена добыча только селезня утки с подсадной.

Было составлено 102 административных протокола. Причем 49% из них касаются отсутствия у охотника при себе необходимых документов. Еще 13% — передвижение в машине или лодке с расчехленным или заряженным оружием. Почти поровну зафиксировано нарушений за охоту без манка, чучел, подсадной, без укрытия, а также без разрешения на добычу — 12% и 11% соответственно. Менее чем по 5% — это протоколы об охоте с подхода, вне сроков, применение недопустимых орудий, нарушение норм добычи, убийство запрещенных к добыче животных.