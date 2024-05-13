«Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил». В Петербурге проходит акция в поддержку пожилых горожан

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым горожанам, совместно с популярной ресторанной сетью проводят ежегодную традиционную благотворительную акцию «Доброе сердце».



До конца мая посетители ресторанов смогут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь нуждающимся людям старшего возраста — все средства от продажи специального печенья будут направлены в фонд для помощи пенсионерам.

