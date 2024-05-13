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    «Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил». В Петербурге проходит акция в поддержку пожилых горожан

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    Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым горожанам, совместно с популярной ресторанной сетью проводят ежегодную традиционную благотворительную акцию «Доброе сердце».

    До конца мая посетители ресторанов смогут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь нуждающимся людям старшего возраста — все средства от продажи специального печенья будут направлены в фонд для помощи пенсионерам.

    Акцию «Доброе сердце» фонд проводит уже не первый год именно в мае, и каждый раз петербуржцы с готовностью её поддерживают. Например, в 2021 году было собрано около 800 тысяч рублей, в 2022-м — почти полтора миллиона. А в прошлом году в рамках акции была собрана рекордная сумма5 253 039 рублей. Благодаря этому фонд смог оказать помощь 78 своим подопечным.

    «Мы очень надеемся, что акция снова привлечет внимание к людям старшего возраста и их потребностям в качественных и современных лекарствах, средствах реабилитации и продуктах», — выразила надежду генеральный директор фонда Анна Косарева.

    Подопечные «Долго и счастливо» — люди разные, у каждого своя история, свой, зачастую трудный жизненный путь. Но объединяет их одно — они нуждаются в участии и неравнодушии.

    «Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил», — подчеркнула Анна Косарева.

    Подробности акции можно узнать на официальной странице фонда в соцсети.

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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