«Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил». В Петербурге проходит акция в поддержку пожилых горожан

Петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий всестороннюю помощь пожилым горожанам, совместно с популярной ресторанной сетью проводят ежегодную традиционную благотворительную акцию «Доброе сердце».
До конца мая посетители ресторанов смогут не только вкусно поесть и приятно провести время, но и помочь нуждающимся людям старшего возраста — все средства от продажи специального печенья будут направлены в фонд для помощи пенсионерам.
Акцию «Доброе сердце» фонд проводит уже не первый год именно в мае, и каждый раз петербуржцы с готовностью её поддерживают. Например, в 2021 году было собрано около 800 тысяч рублей, в
«Мы очень надеемся, что акция снова привлечет внимание к людям старшего возраста и их потребностям в качественных и современных лекарствах, средствах реабилитации и продуктах», — выразила надежду генеральный директор фонда Анна Косарева.
Подопечные «Долго и счастливо» — люди разные, у каждого своя история, свой, зачастую трудный жизненный путь. Но объединяет их одно — они нуждаются в участии и неравнодушии.
«Мы можем улучшить качество жизни тех, кто это заслужил», — подчеркнула Анна Косарева.
Подробности акции можно узнать на официальной странице фонда в соцсети.