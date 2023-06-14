Абсолютный рекорд. В ходе благотворительной акции петербуржцы собрали более 5 миллионов рублей на помощь пожилым горожанам

Благотворительная акция «Доброе сердце», организованная петербургским благотворительным фондом «Долго и счастливо» и известной ресторанной сетью, собрала более пяти миллионов рублей. Средства будут направлены на помощь пожилым горожанам.



Акция проходила в течение мая. Посетители ресторанов и клиенты доставки могли заказать напиток, часть средств с продажи которого отчислялась в благотворительный фонд. Таким образом, было собрано 5 253 039 рублей.



«Это рекордная сумма за все время проведения акции и огромный вклад в благополучие пожилых петербуржцев», — сказали «Фонтанке» в фонде, отметив, что такого результата не ожидали.

