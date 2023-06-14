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    Абсолютный рекорд. В ходе благотворительной акции петербуржцы собрали более 5 миллионов рублей на помощь пожилым горожанам

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    Благотворительная акция «Доброе сердце», организованная петербургским благотворительным фондом «Долго и счастливо» и известной ресторанной сетью, собрала более пяти миллионов рублей. Средства будут направлены на помощь пожилым горожанам.

    Акция проходила в течение мая. Посетители ресторанов и клиенты доставки могли заказать напиток, часть средств с продажи которого отчислялась в благотворительный фонд. Таким образом, было собрано 5 253 039 рублей.

    «Это рекордная сумма за все время проведения акции и огромный вклад в благополучие пожилых петербуржцев», — сказали «Фонтанке» в фонде, отметив, что такого результата не ожидали.

    На эти деньги будут приобретены жизненно необходимые медикаменты и средства реабилитации для пожилых петербуржцев, которые не могут купить их самостоятельно.

    «Для жителей нашего города и страны май — это особенный месяц. Каждый год в это время мы вспоминаем тех, кто защитил Родину во время Великой Отечественной войны. Наш фонд активно работает для того, чтобы поддерживать старшее поколение стало почётно не только в этот месяц. И мы невероятно горды тем, насколько активно была поддержана акция «Доброе сердце». Сердечно благодарим всех за поддержку и заботу о пожилых. Спасибо!» — поблагодарили петербуржцев сотрудники фонда «Долго и счастливо».

    Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» основан в Санкт-Петербурге в 2016 году. Задачи фонда: сбор средств на оплату лечения, реабилитации и ухода для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; оказание социально-психологической поддержки; содействие повышению качества социально-бытового обслуживания и улучшению условий проживания; помощь социальным учреждениям, в которых проживают люди преклонного возраста; помощь медицинским учреждениям, специализирующимся на лечении и уходе за людьми преклонного возраста, а также отделениям сестринского ухода больниц Санкт-Петербурга; привлечение общественного внимания к проблемам одиноких, больных и социально не защищенных людей пожилого возраста.

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