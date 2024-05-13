«Пластичная девочка». Посмотрите, как медведица Хаарчаана танцует на задних лапах

В Ленинградском зоопарке в первый день рабочей недели вспомнили известную песню о медведях, трущихся о земную ось. На слова намекнула Хаарчаана, которая эффектно почесала спинку перед камерой. «Хаарчаана решила воплотить в жизнь песню, которую все мы знаем с детства. И у нее это прекрасно получилось. <…> Не только мы иногда хотим, чтобы нам почесали спинку», — написали в телеграм-канале зверинца 8 мая.
Ленинградский зоопарк
Судя по кадрам, белая медведица уверенно встала на задние лапы и начала чесаться о каменную стену. В комментариях пользователи приняли действия Хаарчааны за танец. «Пластичная девочка. Танцует и чешет спинку», — написали под видео.
Некоторых из посетителей особенно удивил рост медведицы. «Длина тела белых медведей в таком положении может быть до трёх метров. Эти полярные хищники — одни из самых больших представителей семейства медвежьих», — объяснили в зверинце. Хаарчаана — внучка медведицы Услады, которая подарила зоопарку 16 малышей, что считается мировым рекордом в разведении белого медведя. Ее имя в переводе с якутского означает Снежинка. В ноябре прошлого года ей исполнилось семь лет, на историческую родину из якутского зоопарка она вернулась шесть лет назад.