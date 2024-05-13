В Петербурге разработают транспортный план за 44,5 млн

Центр транспортного планирования выбрал подрядчика на разработку Регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения до 2035 года.
Как сообщил комтранс 13 мая, контракт заключат с компанией «Строй инвест проект». Предприятие с таким названием зарегистрировано в Москве и ранее разрабатывало документы транспортного планирования для Нижегородской области, Архангельской и для Росавтодора. Она принадлежит АО «Гринтех» и Ао «ЭР-Телеком Холдинг».
План должен определить приоритеты, цели и задачи транспортного обслуживания города и включать различные виды перевозок - метрополитеном, трамваями, троллейбусами, автобусами, электричками. Именно в нем будут содержаться меры для соблюдения отраслевого регионального стандарта — «Фонтанка» подробно рассказывала о нем.
Кроме того, будет сформирована программа модернизации общественного транспорта.
Комплексный план разработают в два этапа. На первом проведут оценку существующего состояния транспортного обслуживания, он будет завершен до сентября 2024 года. На втором определят оптимальный вариант развития и новую маршрутную сеть на 2025-2030 годы, его закончат к маю 2025-го.
«Фонтанка» рассказывала, как Центра транспортного планирования объявил конкурс на 50 млн рублей. Судя по протоколу, победитель снизил цену до 44,5 млн, хотя были желающие выполнить работу и за 29,8 млн. Это лишь один из установочных документов, которым намерен обзавестись транспортный блок.