    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.42eur100.13

    В Петербурге разрабатывают план транспортного обслуживания за 50 млн

    887
    3 комментария

    Петербургский центр транспортного планирования объявил конкурс на разработку регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения до 2035 года. Начальная стоимость — 50 млн рублей.

    Документация размещена 5 апреля. Согласно ей, первый этап работ надо выполнить до сентября 2024 года, второй — до мая 2025 года. Подрядчик должен будет проанализировать действующую маршрутную сеть и пассажиропотоки, спрогнозировать объем перевозок на различных видах транспорта, сформулировать предложения по обновлению подвижного состава, разработать концептуальные планы по транспортному обслуживанию, размещению остановок, изменению тарифов и т.д.

    Это не первый плановый документ, который транспортный блок Смольного разрабатывает с перспективой на ближайшие несколько лет. В частности, недавно стало известно, что Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры тоже а 50 млн сформирует комплексную схему по организации дорожного движения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    План транспортного обслуживания
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close