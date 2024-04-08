В Петербурге разрабатывают план транспортного обслуживания за 50 млн

Петербургский центр транспортного планирования объявил конкурс на разработку регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения до 2035 года. Начальная стоимость — 50 млн рублей.
Документация размещена 5 апреля. Согласно ей, первый этап работ надо выполнить до сентября 2024 года, второй — до мая 2025 года. Подрядчик должен будет проанализировать действующую маршрутную сеть и пассажиропотоки, спрогнозировать объем перевозок на различных видах транспорта, сформулировать предложения по обновлению подвижного состава, разработать концептуальные планы по транспортному обслуживанию, размещению остановок, изменению тарифов и т.д.
Это не первый плановый документ, который транспортный блок Смольного разрабатывает с перспективой на ближайшие несколько лет. В частности, недавно стало известно, что Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры тоже а 50 млн сформирует комплексную схему по организации дорожного движения.