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    Шойгу в новом качестве. Путин провел совещание Совбеза

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    Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба Кремля.

    Фото: Сайт Кремля
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    Глава государства заявил, что темой беседы станут отношения с ближайшими соседями по постсоветскому пространству. По его мнению, в новом политическом цикле России этому вопросу нужно уделить «еще больше внимания».

    Первому слово президент дал и.о. министра иностранных дел Сергею Лаврову.

    Кремль. Новости / Telergram

    Судя по кадрам, присутствовал на совещании и Сергей Шойгу — в новой должности секретаря Совбеза. При этом бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев участие в заседании тоже принимал.

    Напомним, что новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Его кандидатуру 14 мая обсудят на заседании Совета Федерации. «Фонтанка» подробно рассказала о человеке, который может возглавить ведомство.

    Фото: Сайт Кремля

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