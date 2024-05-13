Шойгу в новом качестве. Путин провел совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что темой беседы станут отношения с ближайшими соседями по постсоветскому пространству. По его мнению, в новом политическом цикле России этому вопросу нужно уделить «еще больше внимания».
Первому слово президент дал и.о. министра иностранных дел Сергею Лаврову.
Кремль. Новости / Telergram
Судя по кадрам, присутствовал на совещании и Сергей Шойгу — в новой должности секретаря Совбеза. При этом бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев участие в заседании тоже принимал.
Напомним, что новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Его кандидатуру 14 мая обсудят на заседании Совета Федерации. «Фонтанка» подробно рассказала о человеке, который может возглавить ведомство.