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    Книги

    В Петербурге закрывается шоурум независимого издательства гуманитарной литературы Ad Marginem

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    Шоурум Ad Marginem и А+А работает последние недели — сообщили 13 мая в телеграм-канале заведения, добавив, что продолжат развивать книжную культуру другими проектами.

    «Полтора года мы были частью знаменитого книжно-барного квартала, объединяли наших петербургских читателей», — подытожили в книжном магазине.

    До конца месяца тут постараются распродать продукцию, раздать предзаказы, отоварить ранее приобретенные подарочные сертификаты (ими также можно оплатить покупки в книжном салоне), заменить промокодами на сайте выпущенные скидочные карты.

    Финальная распродажа пройдет 25–26 мая при участии независимого книжного магазина «Все свободны», кинотеатра Out Cinema и школы masters. В последний день запланирована вечеринка с «книжными диджеями».

    Независимое российское издательство Ad Marginem было основано в 1993 году, специализируется на литературе нон-фикшен, по философии и гуманитарным наукам. Среди выпущенных ими книг — Жак Деррида, Мишель Фуко, Жиль Делез, книги по искусству.

    Шоурум издательства Ad Marginem был открыт в Петербурге в конце 2022 года. Его особенностью было в том числе то, что продажей и рекомендациями книг, работой с читателями занимались сами сотрудники, работавшие над выпуском.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

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