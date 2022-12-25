В Петербурге открыли шоурум издательства Ad Marginem, первым публиковавшего переводы Хайдеггера, Делеза и Барта

В Петербурге 25 декабря открылся шоурум известного независимого издательства Ad Marginem. Выпущенные им нон-фикшн книги по философии, искусству, истории и многим других направлениям выделяются в книжных благодаря своим необычным дизайнерским обложкам, но теперь все бестселлеры и новинки, редкие издания и импринты представлены в одном месте.

Место для шоурума было выбрано во дворе на Ковенском переулке, где работает кинотеатр «Out Cinema», с которым издательство уже сотрудничало ранее и планирует дальше устраивать совместные мероприятия. Книжный расположился в небольшом и довольно минималистичном пространстве, он занимает один зал. На стенах в честь открытия можно увидеть небольшую выставку двенадцати лучших обложек издания за 2022 год, которые редакция выбирала коллективным голосованием.



У нового места есть ещё одна особенность — книги здесь будут продавать и советовать сами сотрудники, которые работали над их изданием. Один из них — исполнительный директор Ad Marginem Кирилл Маевский, рассказал «Фонтанке», что открыть шоурум планировалось примерно в этом же месте еще до пандемии — но она помешала планам.

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Причин, почему нам интересен Петербург, несколько, — объяснил он. — Во-первых, мы с большой симпатией относимся к городу и здесь исторически получилось так, что горожане хорошо относятся к книгам, которые мы издаем. Во-вторых, что немаловажно, у нас последние года три растет то, что уже сейчас можно было бы назвать петербургской редакцией. На сегодняшний момент в Петербурге работает четыре человека из команды издательства, и это давно подталкивало нас к тому, чтобы здесь появилось небольшое «посольство» Ad Marginem в офлайн виде».



При этом Маевский признает, что возможность открыть шоурум появилась в том числе благодаря интересу к продукции издательства со стороны местных книжных магазинов, «вырастивших» его читателей, — и эту «экосистему» он не хотел бы нарушать.

«Для проведения мероприятий здесь помещение небольшое, поэтому на зиму мы планируем камерные встречи на десять-пятнадцать человек, ридинг-группы, семинары, — рассказал он о планах площадки. — Летом будем с соседями организовывать уличные мероприятия — благо дворик к этому располагает».



Следить за анонсами можно будет в телеграм-канале площадки.

Главная задача, которую решает открытие шоурума — бесперебойное наличие старых и новых книг издательства в городе, плюс возможность показывать спецпроекты, включая книжные.

«Будем радовать нашего читателя и покупателя вещами, которые уже сложно найти, — обещает исполнительный директор издательства, упоминая также о потребности в прямом диалоге со своей аудиторией. — Помимо сотрудников издательства, в Петербурге у нас много корректоров, переводчиков, редакторов. Это для нас место встречи».

