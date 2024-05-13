Экс-игрока «Барселоны» подозревают в использовании в матчах брата-близнеца вместо себя

Бывшего футболиста «Барселоны» Эдгара Иэ заподозрили в том, что вместо него играть за бухарестское «Динамо» приехал брат-близнец. Об этом 13 мая написал в соцсетях журналист Даниэль Шендре.



Переход игрока в состав «Динамо» на правах свободного агента произошел в феврале 2024 года. Подозрения возникли, когда выяснилось, что футболист не владеет английским языком, что руководству клуба показалось странным, учитывая его предыдущий опыт в различных европейских командах. Кроме того, защитник, находясь в расположении «Динамо», отказывается предоставить свои водительские права.