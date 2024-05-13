Экс-игрока «Барселоны» подозревают в использовании в матчах брата-близнеца вместо себя

Бывшего футболиста «Барселоны» Эдгара Иэ заподозрили в том, что вместо него играть за бухарестское «Динамо» приехал брат-близнец. Об этом 13 мая написал в соцсетях журналист Даниэль Шендре.
Переход игрока в состав «Динамо» на правах свободного агента произошел в феврале 2024 года. Подозрения возникли, когда выяснилось, что футболист не владеет английским языком, что руководству клуба показалось странным, учитывая его предыдущий опыт в различных европейских командах. Кроме того, защитник, находясь в расположении «Динамо», отказывается предоставить свои водительские права.
Чтобы развеять сомнения, клуб намерен провести ДНК-тест. В случае подтверждения, что за «Динамо» играл брат-близнец Эдгара, команде может грозить техническое поражение в пяти матчах, в которых он принимал участие. Это приведет к потере восьми очков и возможному вылету из высшего дивизиона чемпионата Румынии. Однако в Профессиональной футбольной лиге страны заявили, что в случае доказательства обмана клуб избежит наказания.
Президент «Динамо» Андрей Николеску отреагировал на эти обвинения, заявив, что СМИ пытаются оказать давление на команду. Он отметил, что между футболистом и его братом есть разница и утверждения о подмене игрока носят ложный характер.