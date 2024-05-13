Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, ю-з

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Экс-игрока «Барселоны» подозревают в использовании в матчах брата-близнеца вместо себя

    1325
    3 комментария

    Бывшего футболиста «Барселоны» Эдгара Иэ заподозрили в том, что вместо него играть за бухарестское «Динамо» приехал брат-близнец. Об этом 13 мая написал в соцсетях журналист Даниэль Шендре.

    Переход игрока в состав «Динамо» на правах свободного агента произошел в феврале 2024 года. Подозрения возникли, когда выяснилось, что футболист не владеет английским языком, что руководству клуба показалось странным, учитывая его предыдущий опыт в различных европейских командах. Кроме того, защитник, находясь в расположении «Динамо», отказывается предоставить свои водительские права.

    Чтобы развеять сомнения, клуб намерен провести ДНК-тест. В случае подтверждения, что за «Динамо» играл брат-близнец Эдгара, команде может грозить техническое поражение в пяти матчах, в которых он принимал участие. Это приведет к потере восьми очков и возможному вылету из высшего дивизиона чемпионата Румынии. Однако в Профессиональной футбольной лиге страны заявили, что в случае доказательства обмана клуб избежит наказания.

    Президент «Динамо» Андрей Николеску отреагировал на эти обвинения, заявив, что СМИ пытаются оказать давление на команду. Он отметил, что между футболистом и его братом есть разница и утверждения о подмене игрока носят ложный характер.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close