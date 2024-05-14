El Pais: косатки протаранили и потопили парусник в Гибралтарском проливе

Неизвестное количество косаток атаковало и потопило парусник у южного входа в Гибралтарский пролив в Марокко. Два члена экипажа судна Alborán Cognac послали сигнал SOS, их спас проходящий мимо танкер, пишет 13 мая газета El Pais.
По данным издания, встреча с китообразными произошла в 14 морских милях от мыса Эспартель. Моряки объяснили, что они почувствовали удары по корпусу, повреждение получил руль направления. Также в результате тарана образовалась пробоина, которая могла привести к затоплению
Через час после подачи сигнала SOS оба моряка были на борту танкера, который доставил их в Гибралтар. Протараненный косатками парусник в итоге затонул.
Эксперты, изучающие поведение косаток в Гибралтарском проливе, полагают, что за инцидентом стоят иберийские косатки, известные под общим названием Gladys. Это стая из 15 китов, принадлежащая к популяции численностью около 37 особей, обитающей между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.
Первое задокументированное нападение косаток на суда произошло в мае 2020 года. На данный момент зарегистрировано семь кораблекрушений по вине этих млекопитающих: пять парусных лодок и две марокканские рыбацкие лодки.
Встречи происходят в основном на атлантическом побережье Пиренейского полуострова, а также в прилегающих районах Франции и Марокко, где проходит миграционный маршрут этих китообразных, когда они следуют за косяками тунца, являющегося их основным источником пищи.