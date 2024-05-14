El Pais: косатки протаранили и потопили парусник в Гибралтарском проливе

Неизвестное количество косаток атаковало и потопило парусник у южного входа в Гибралтарский пролив в Марокко. Два члена экипажа судна Alborán Cognac послали сигнал SOS, их спас проходящий мимо танкер, пишет 13 мая газета El Pais.

По данным издания, встреча с китообразными произошла в 14 морских милях от мыса Эспартель. Моряки объяснили, что они почувствовали удары по корпусу, повреждение получил руль направления. Также в результате тарана образовалась пробоина, которая могла привести к затоплению 15-метрового парусника. Спасатели подняли в воздух вертолет, а танкеру MT Lascaux указали направиться на помощь терпящему бедствие судну.