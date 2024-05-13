Лучшее, что вы можете сделать перед поездкой. Как отвлечься от соцсетей на отдыхе

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Если во время отпуска вы будете проводить слишком много времени в соцсетях, то рискуете испортить себе отдых. В поездках лучше наслаждаться моментом, а не беспокоиться о том, сколько лайков соберет ваша фотография. Как проводить больше времени в реальном, а не виртуальном мире, рассказывают коллеги из Psychologies и Parents.ru.



Не секрет, что чрезмерное использование социальных сетей приводит к негативным последствиям.

Люди, предпочитающие соцсети реальному общению с окружающими людьми, лишают себя источника мощных позитивных эмоций. У активных пользователей теряются гибкие коммуникативные навыки — они отучаются взаимодействовать с другими людьми в реальности, объясняет психолог, специалист по эмоционально-образной терапии Юлия Панфилова.



Часто у тех, которые проводят в соцсетях слишком много времени, портятся отношения с близкими. И это не удивительно: друзья и родственники чувствуют, что им уделяют меньше внимания, чем телефону.



Кроме того, у тех, кто не соблюдает баланс между виртуальной и реальной жизнью, повышается риск развития депрессии. Часто такие люди используют интернет в качестве места, куда можно сбежать от реальности. Однако последняя рано или поздно настигает — и с этим не так легко справиться. Как понять, что социальные сети стали играть слишком большую роль в вашей жизни Попробуйте честно ответить на три вопроса:

Вы предпочитаете социальные сети реальному общению с друзьями и знакомыми? Вы проводите в социальных сетях больше 5 часов в день? Вы испытываете тревогу, если в течение 30 минут не проверили все страницы в своих социальных сетях?

Если вы дали три положительных ответа, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы начать возвращаться в реальный мир. Зачем отказываться от социальных сетей в поездке Во время путешествий нам часто хочется поделиться впечатлениями с близкими. Это совершенно нормально. Но согласитесь: рассказать о поездке другим можно не только с помощью социальных сетей.

Что, если на время отдыха вы забудете обо всех платформах, на которых зарегистрированы, и займетесь публикацией фотографий после возвращения домой?

У отказа от социальных сетей на время поездки есть несколько плюсов:



Снизится уровень тревоги — вы будете меньше беспокоиться о том, как другие люди оценят контент и какие комментарии вы получите.

Улучшится качество отдыха — вы будете наслаждаться моментом, а не отвлекаться на создание идеального поста для соцсетей.

Улучшатся ваши отношения с близкими — вы перестанете проводить много времени наедине с телефоном, и в результате качество общения с окружающими изменится в положительную сторону.

4 упражнения, которые помогут проводить время в реальности, а не в интернете Создайте альбом «Друзья и семья». Вместо того чтобы сразу публиковать фотографии, создайте для них специальный альбом. После возвращения из отпуска вы сможете просмотреть его и выбрать, какие из снимков вы хотите показать своим друзьям и близким — в интернете или лично.



Заведите дневник путешествий. Задумайтесь о причинах, по которым вы делитесь своими поездками в социальных сетях. Возможно, это стремление подтвердить свою значимость или желание поддерживать связь с другими людьми. Рассмотрите другие способы удовлетворить ваши потребности. Например, попробуйте завести дневник путешествий в заметках телефона или в обычной тетради. Такие записи могут оказаться очень полезными в будущем. К тому же, ими будет легко поделиться с родными и друзьями.



Составьте сокращенный график публикаций. Если вы понимаете, что совсем отказаться от социальных сетей не получится, попробуйте сократить количество публикаций. Например, вместо того, чтобы публиковать одну сторис за другой, сделайте один итоговый пост с фотографиями.

