Путин ответил на вопрос о мобилизации

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил Путин в пятницу, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Глава государства указал, что граждане РФ заключают контракт с ВС РФ.

«Мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал президент России.

Путин отметил, что в прошлом году «без всякой мобилизации» с ВС РФ подписали контракт свыше 300 тысяч человек. В нынешнем году, добавил глава государства, в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек.

