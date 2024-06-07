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    Путин ответил на вопрос о мобилизации

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    6 комментариев

    Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил Путин в пятницу, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Глава государства указал, что граждане РФ заключают контракт с ВС РФ.

    «Мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал президент России.

    Путин отметил, что в прошлом году «без всякой мобилизации» с ВС РФ подписали контракт свыше 300 тысяч человек. В нынешнем году, добавил глава государства, в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек.

    «Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходит в военкомат. Добровольно. Вы знаете, когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — сказал Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что в обстановке, когда люди приходят добровольно, «о мобилизации никакой речи нет».

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    МобилизацияВладимир Путин
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    Комментарии 6

    obedanet07 Июн 2024 в 19:05
    Стесняюсь спросить..
    Так если столько желающих, то почему какие-то женщины ходят и требуют, чтобы их мобилизованных родных наконец-то отпустили?
    +7−0
    Зоркий Сокол07 Июн 2024 в 18:19
    "Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные" (8 марта 2022).
    +9−0
    Заливщик голосовых планок07 Июн 2024 в 18:14
    "из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль" - абаждите, какое такое "поставить под контроль территории"?! Мы же освобождаем тех, кому по русски говорить запрещают. Или, таки, нет?..
    +24−1
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