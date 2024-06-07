Российским регионам добавят федеральных денег на инфраструктуру

С 2025 года портфель инфраструктурных кредитов для регионов будет расти на 250 млрд рублей ежегодно. К 2030 году его объем составит 2,5 трлн рублей, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин 7 июня.



«Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты получают инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал глава государства. Деньги будут распределяться не только на основе лимитов, но и по итогам конкурсов региональных и межрегиональных проектов.