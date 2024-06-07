Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    Российским регионам добавят федеральных денег на инфраструктуру

    405
    2 комментария

    С 2025 года портфель инфраструктурных кредитов для регионов будет расти на 250 млрд рублей ежегодно. К 2030 году его объем составит 2,5 трлн рублей, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин 7 июня.

    «Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты получают инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал глава государства. Деньги будут распределяться не только на основе лимитов, но и по итогам конкурсов региональных и межрегиональных проектов.

    Также уже началось списание 2/3 ранее выданных кредитов, эти средства регионы смогут направить на инвестиции, включая создание индустриальных парков и территорий опережающего развития.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Инкогнито202107 Июн 2024 в 16:46
    им вернут их же деньги!!
    +1−1
    altnec07 Июн 2024 в 16:41
    Это сущие копейки, но показательно, для бригад, что ничего не изменится и стоит того.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close