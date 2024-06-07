Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    ПМЭФ 2024

    Путин предложил отдавать компаниям в собственность бесхозные объекты, на которых развелись свалки

    984
    6 комментариев

    За ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно. С таким предложением 7 июня в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 выступил президент РФ Владимир Путин.

    Он рассказал, что сейчас в РФ более 181 тысячи бесхозных и заброшенных зданий и сооружений, на территории которых, как правило, бесхозные мусорные свалки.

    «Если предприниматель готов за свой счет ликвидировать свалку, то надо подумать о том, чтобы бесплатно передать ему этот участок в собственность или в пользование», — заявил Владимир Путин.

    Над деталями этой идеи еще необходимо поработать, чтобы не допустить злоупотребления или увода у городов и поселков земельных участков, отметил глава государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СвалкиБизнес
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    28206267507 Июн 2024 в 16:37
    В Кремле тоже можно?
    +4−0
    Борис Самохвалов07 Июн 2024 в 16:33
    Бенефис продолжается... день второй )
    +7−0
    ЮлияБорисовна07 Июн 2024 в 16:32
    А что по поводу свалок скажет уважаемый Игорь Юрьевич Чайка?
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close