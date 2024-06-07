Путин предложил отдавать компаниям в собственность бесхозные объекты, на которых развелись свалки

За ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно. С таким предложением 7 июня в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 выступил президент РФ Владимир Путин.

Он рассказал, что сейчас в РФ более 181 тысячи бесхозных и заброшенных зданий и сооружений, на территории которых, как правило, бесхозные мусорные свалки.

«Если предприниматель готов за свой счет ликвидировать свалку, то надо подумать о том, чтобы бесплатно передать ему этот участок в собственность или в пользование», — заявил Владимир Путин.