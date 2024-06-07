Путин: на дружественные России страны приходится три четверти ее товарооборота

Россия активно развивает логистику и географию сотрудничества с дружественными для себя государствами. На их долю приходится уже три четверти товарооборота страны. Об этом 7 июня во время пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил президент РФ Владимир Путин.
«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, — заявил он. — [Мы] активно развиваем логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост — 60% с 2020 по 2023 год. Ближний Восток — рост в 2 раза. Африка — 69%. Латинская Америка — 42%».
В первую очередь нужно обращать внимание на экономики быстро растущих государств, отметил президент, поскольку им предстоит определять будущее в глобальной экономике. «В целом на долю дружественных России государств <...> сегодня уже приходится три четверти нашего товарооборота», — сообщил он.
Также Путин рассказал о переориентации во внешнеторговых платежах — доля рубля в них растет. Она приближается к 40%. В то же время доля «токсичных» валют сокращается, на сегодняшний день она снизилась вдвое.