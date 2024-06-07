Путин: на дружественные России страны приходится три четверти ее товарооборота

Россия активно развивает логистику и географию сотрудничества с дружественными для себя государствами. На их долю приходится уже три четверти товарооборота страны. Об этом 7 июня во время пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил президент РФ Владимир Путин.



«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, — заявил он. — [Мы] активно развиваем логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост — 60% с 2020 по 2023 год. Ближний Восток — рост в 2 раза. Африка — 69%. Латинская Америка — 42%».

