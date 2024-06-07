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    ПМЭФ 2024

    Путин: на дружественные России страны приходится три четверти ее товарооборота

    798
    5 комментариев

    Россия активно развивает логистику и географию сотрудничества с дружественными для себя государствами. На их долю приходится уже три четверти товарооборота страны. Об этом 7 июня во время пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, — заявил он. — [Мы] активно развиваем логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост — 60% с 2020 по 2023 год. Ближний Восток — рост в 2 раза. Африка — 69%. Латинская Америка — 42%».

    В первую очередь нужно обращать внимание на экономики быстро растущих государств, отметил президент, поскольку им предстоит определять будущее в глобальной экономике. «В целом на долю дружественных России государств <...> сегодня уже приходится три четверти нашего товарооборота», — сообщил он.

    Также Путин рассказал о переориентации во внешнеторговых платежах — доля рубля в них растет. Она приближается к 40%. В то же время доля «токсичных» валют сокращается, на сегодняшний день она снизилась вдвое.

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    Комментарии 5

    28023661707 Июн 2024 в 16:43
    Когда будет откорректирован перечень городов побратимов?
    +0−0
    28206267507 Июн 2024 в 15:54
    Ключевой игрок в мировой торговле????Это даже Медведев с опохмелиться не скажет...
    +2−0
    Рострелли07 Июн 2024 в 15:51
    Жалко только, что все эти дружественные страны охочи до халявы. А так охота иметь хоть немножечко «токсичных» валют.
    +4−0
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