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    Игрока «Балтики» наказали на два матча за средний палец в адрес «Зенита»

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать футболиста калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест, показанный после суперфинала Кубка России против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом 7 июня пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

    2 июня «Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России. Во время церемонии награждения Радмановац сделал неприличный жест в адрес игроков «Зенита». На следующий день сербский футболист извинился за свой поступок, объяснив его шуткой в адрес соотечественника из «Зенита» Страхини Эраковича.

    «На заседании футболисту объяснили, что на стадионе присутствовали команды, зрители, включая женщин и детей, и такое поведение неприемлемо. Футболист признал свою ошибку», — заявил Григорьянц.

    В итоге, Радмановац получил дисквалификацию на два матча Кубка России, один из которых условный, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Ему был установлен испытательный срок на один год.

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