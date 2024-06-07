Игрока «Балтики» наказали на два матча за средний палец в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать футболиста калининградской «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест, показанный после суперфинала Кубка России против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Об этом 7 июня пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.



2 июня «Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России. Во время церемонии награждения Радмановац сделал неприличный жест в адрес игроков «Зенита». На следующий день сербский футболист извинился за свой поступок, объяснив его шуткой в адрес соотечественника из «Зенита» Страхини Эраковича.