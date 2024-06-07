Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Посол Бразилии в РФ доволен большим количеством бразильцев в российском футболе

    433
    2 комментария

    Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ заявил, что доволен большим количеством бразильских футболистов в российском чемпионате. Он вспомнил финал Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Балтикой», где на поле вышло девять бразильцев.

    По словам дипломата, в России играют очень хорошие бразильские футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную своей страны. На вопрос о том, нормально ли иметь в составе столько бразильцев, как у «Зенита», посол ответил словом «вполне». Он напомнил, что и в Бразилии во многих командах «хватает» легионеров.

    Напомним, что «Зенит» в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка страны и Суперкубка. В составе сине-бело-голубых в этом сезоне играли девять бразильских футболистов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    vasili.lavrovsky07 Июн 2024 в 13:34
    Мы счастливы до необычайности!
    Только вот когда РФ обыграет Бразилию на ЧМ?
    «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе» — это выражение из стихотворения Н. А. Некрасова.
    +0−0
    kirillopgshpsh07 Июн 2024 в 13:30
    //
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close