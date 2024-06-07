Посол Бразилии в РФ доволен большим количеством бразильцев в российском футболе

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ заявил, что доволен большим количеством бразильских футболистов в российском чемпионате. Он вспомнил финал Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Балтикой», где на поле вышло девять бразильцев.



По словам дипломата, в России играют очень хорошие бразильские футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную своей страны. На вопрос о том, нормально ли иметь в составе столько бразильцев, как у «Зенита», посол ответил словом «вполне». Он напомнил, что и в Бразилии во многих командах «хватает» легионеров.