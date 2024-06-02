Шаман пел, а Нино и Алип забивали. Как «Зенит» оформил свой первый требл в истории

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Победой «Зенита» завершился Суперфинал Кубка России против «Балтики» в Лужниках 2 июня. Петербуржцы пропустили первыми, но в конце матча смогли отыграться и вырвать победу, впервые в своей истории оформив требл, выиграв три трофея за сезон.



Команды изначально подходили к Суперфиналу Кубка России с разным настроением. Для «Зенита», который только что вырвал победу в чемпионате России, это был просто еще один трофей.

«Учитывая сезон и еврокубки, у нас всегда в приоритете чемпионат, естественно. Поэтому в кубковых матчах мы или ротируем состав, или выходят игроки, которые получают мало практики. И в этом нет ничего странного», — объяснял главный тренер «Зенита» Сергей Семак.



Для «Балтики» это была главная игра всего сезона. Калининградцы вылетели в Первую лигу и они очень хотели напоследок громко хлопнуть дверью.



«Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба. Какие игровые шансы у «Балтики»? Матч всё расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит», — говорил главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Калининградцы в этом розыгрыше Кубка России доказали, что в отдельно взятом матче способна обыграть любого. На пути к финалу команда Игнашевича победила «Спартак» (1:0) и «Ростов» (1:0) и даже «Зенит» (1:0). Так что легким этот матч в любом случае не мог стать.



На разогреве у футболистов на «Лужниках» выступил Shaman. Певец Ярослав Дронов с триколором на предплечье исполнил песню «Да». А Олег Газманов исполнил гимн России.



«Зенит» появится на поле в следующем составе: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос (капитан команды), Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Иван Сергеев, Матео Кассьерра.



Петербуржцы сразу побежали забивать, а калининградцы пытались отбиваться и иногда это у них получилось очень неплохо. Так, например, на 8 минуте Кристиян Бистрович прошил всю половину «Зенита» отличной передачей, Роберто Торо выскочил один на один с Адамовым и несильно перекинул через вратаря, но Нино успел выбить его у самой ленточки в подкате.



На 19 минуте Сергеев упустил самый реальный шанс для «Зенита» в первом тайме. Клаудиньо возглавил быструю атаку, срезал угол, прорвался к лицевой линии справа от ворот и отдал удобный пас назад. Сергеев с выгоднейшей позиции не попал по пустым воротам.



Потом были моменты у Педро и Кассьерры, но Евгений Латышонок проявил во всех случаях фантастическую реакцию. И все для того, чтобы позволить своей команде на 40 минуте выйти вперед. Виталий Лисакович протащил к границе штрафной и отдал в правую сторону. Данила Козлов сделал выверенный прострел к дальней штанге. Алексу оставалось лишь вбить в пустую часть ворот.



На удивление во втором тайме «Балтика» не закрылась совсем и могла забить еще, но Адамов с трудом сумел отбить мяч в штангу после удара Лисаковича.



Игра проходила чуть ли не в обоюдоострым стиле. Работы хватало и у Адамова, и у Латышонка. И все же «Зенит» собрался и в концовке смог дожать. Забил после подачи углового Нино на 81 минуте.



А на пятой добавленной минуте Алип головой забил второй и принес победу петербургскому клубу.



Таким образом, «Зенит» впервые выиграл три трофея за сезон. Кроме того, петербуржцы обошли «Спартак» по количеству побед в Кубке России. У петербуржцев их теперь пять, а у красно-белых всего четыре. В честь победы «Зенита» оперный певец Василий Герелло прямо на стадионе исполнил «Город над вольной Невой». Говорят, что в случае победы «Балтики» Газманов спел бы «Балтийский берег». Но уже не судьба.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

