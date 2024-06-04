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    Просто сожмите кулак, а мы раскроем тайные стороны вашего характера: быстрый психологический тест

    Проверьте, чего вы о себе еще не знали

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    2 комментария
    Когда в следующий раз увидите, как ваш собеседник сжимает кулаки, вы сможете узнать о нем немного больше
    Когда в следующий раз увидите, как ваш собеседник сжимает кулаки, вы сможете узнать о нем немного большеФото: Илья Бархатов / 74.RU
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    Чтобы пройти этот тест, вам понадобится всего две руки. На одной вы будете сжимать кулак, а второй нажимать на кнопку с ответом, описывающим, как именно вы этот самый кулак сжали. Оказывается, что даже такое простейшее действие может рассказать о вас очень многое. Так что сожмите кулачки покрепче и узнайте о себе несколько интересных фактов.

    Каким образом сжимаете кулак вы?

    Каким образом сжимаете кулак вы?

    А теперь давайте проверим, кого у нас больше. Рассказывайте, какой вариант получился у вас.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Просто сожмите кулак, а мы раскроем тайные стороны вашего характера: быстрый психологический тест

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    Когда в следующий раз увидите, как ваш собеседник сжимает кулаки, вы сможете узнать о нем немного больше
    Когда в следующий раз увидите, как ваш собеседник сжимает кулаки, вы сможете узнать о нем немного большеФото: Илья Бархатов / 74.RU

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