Соглашение о строительстве еще двух «Лахта Центров» заключили «Синергия» и правительство Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор АО «Синергия» Виктория Ненадышина 7 июня подписали соглашение о намерениях построить «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3». Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском международном экономическом форуме, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов.
Высота будущих башен составит 703 и 555 метров (уже построенный Лахта Центр возвышается над землей на 462 метра). 5 июня их визуализацию представили Владимиру Путину.
Вокруг новых деловых центров обещают провести качественное благоустройство и построить всю необходимую инфраструктуру.
Ранее «Фонтанка» разобралась в документации, которая касается строительства «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3».