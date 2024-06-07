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    Соглашение о строительстве еще двух «Лахта Центров» заключили «Синергия» и правительство Петербурга

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    24 комментария

    Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор АО «Синергия» Виктория Ненадышина 7 июня подписали соглашение о намерениях построить «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3». Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском международном экономическом форуме, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов.

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    Высота будущих башен составит 703 и 555 метров (уже построенный Лахта Центр возвышается над землей на 462 метра). 5 июня их визуализацию представили Владимиру Путину.

    Вокруг новых деловых центров обещают провести качественное благоустройство и построить всю необходимую инфраструктуру.

    Ранее «Фонтанка» разобралась в документации, которая касается строительства «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3».

    Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Ожидается, что в этом году в форуме, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.

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    Комментарии 24

    Alex2807 Июн 2024 в 14:05
    Пир во время чумы. Маразм крепчает; знать, недолго осталось.
    +0−0
    Wiring07 Июн 2024 в 14:03
    Тёте фамилию поменять на Ненасытина и будет в точку..
    +0−0
    Рус202307 Июн 2024 в 13:58
    лучше бы детей бесплатно всех лечили , которые тяжело больные, а не по ТВ сбор организовывали . А сколько по стране таких?
    +0−0
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