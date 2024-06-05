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    Газпром показал президенту все три небоскреба в Лахте. Соглашение хотят подписать в пятницу

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    10 комментариев

    «Фонтанка» показывает, как будут выглядеть два новых небоскреба рядом с Лахта Центром. Их уже видел Владимир Путин.

    По данным издания, это футуристическое видео — часть презентации, которую Алексей Миллер 5 июня продемонстрировал президенту России во время его визита в Лахта Центр. В пятницу планируется подписание соглашения о намерении по двум новым небоскребам между городом и «Газпромом».

    О том, что так называемые Лахта-2 и Лахта-3 включены в подписную программу ПМЭФ-2024, «Фонтанка» уже сообщала. Два года назад, также на форуме, было заключено соглашение о 64 объектах, которые «Газпром» собирается реализовывать в Петербурге. Кроме небоскребов, там, в частности, значилось строительство аэродрома в Левашово, развитие территории стадиона «Петровский», а также Тучкова буяна.

    Подготовительные работы к строительству двух новых небоскребов рядом с Лахта Центром не прекращались. Высота одного из них должна составить 703 метра, другого — 555 метров. Подробнее о том, где они появятся и как под них готовят территорию, — читайте здесь.

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    Комментарии 10

    28206267505 Июн 2024 в 20:17
    Чего они из Петербурга собираются делать????????Воронихин, Захаров, Тома де Томон , Росси и эти новоделы????
    +0−0
    Пита-сан05 Июн 2024 в 20:13
    Целых три самотыка! «Л» - Латентность…
    +0−0
    Diplot05 Июн 2024 в 20:12
    Попытка из бюджета отжать на долгострой.
    +0−0
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