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В Петербурге представили концепцию Лахта Центра 2. Его высота — 703 метра

«Газпром» хочет построить в Петербурге ещё один небоскрёб

На межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом» представили архитектурную концепцию нового небоскреба. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба компании.

Фото: скриншот с Youtube.com/Газпром
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«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером», — сказал глава компании Алексей Миллер.

Планируется, что здание дополнит архитектурный ансамбль и станет мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства.

Тони Кеттл, архитектор проекта, который ранее руководил коллективом авторов архитектурной концепции Лахта Центра, пояснил, что здание представляет собой «создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни». По его словам, архитектурное решение воплощает собой вдохновленную энергией во всех ее формах идею: от спиральных энергетических волн до спиралей энергии волн в воде.

Здание будет вторым в мире по высоте и «чемпионом» по высоте обзорной площадки, которая разместится в 530 метрах от земли.

Проект планируется реализовать вне инвестиционной программы «Газпрома», на принципах проектного финансирования. Задачу возложат на компанию, не аффилированную с «Газпромом». В настоящее время уже разработана дорожная карта. Участок под строительство предоставит «Газпром».

Фото: скриншот с Youtube.com/Газпром

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Комментарии (18)

261409821
а что, норм! только надо вторую башню на юго-западе строить, в районе стрельны. чтоб при виде с моря красиво было: башня слева - башня справа.
а кстати, первую уже достроили?
265090024
мост мосты мостов мастам
Денис Самсонов
Дались им эти небоскребы, земли много стороили бы "пентагон" какой нибудь....
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