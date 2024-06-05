Перезапуск автопрома, концертный зал и мегастройки. Что Петербург запланировал на ПМЭФ-2024

Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





Петербургский международный экономический форум официально стартовал сегодня, 5 июня. Программа подписаний, как и в прошлом году, держится в строгом секрете. Но «Фонтанке» все же удалось заглянуть в черновики ключевых соглашений.



Смольный на ПМЭФ-2024 планирует заключить договоры с инвесторами на сумму свыше 600 млрд рублей, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС. Всего, по словам главы города, для подписания подготовлено порядка 50 соглашений. Для сравнения, в прошлом году власти Петербурга договорились с инвесторами на 660 млрд рублей инвестиций. Но не исключено, что финальная сумма превысит предварительно заявленную.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





«Фонтанка» уже писала, что на ПМЭФ планируется объявить о новом проекте ВТБ и города — концертном зале, который заведомо сравнивают с московским «Зарядьем». Место строительства не раскрывали, но, по словам собеседников издания, речь идет о Ново-Адмиралтейском острове. Более того, целиком проект звучит как развитие острова — с концертным комплексом, что намекает на высвобождение и редевелопмент территории, где сейчас находятся мощности «Адмиралтейских верфей». Говорили об этом давно, заходили и на реализацию, но лет десять назад все заморозили. Сейчас, после того как ВТБ получил в управление Объединенную судостроительную корпорацию, проект могут реанимировать и сделать это именно на ПМЭФ.



По данным «Фонтанки», в том или ином виде планируется освежить и сюжет с двумя новыми небоскребами рядом с уже построенным Лахта Центром. На территории давно идут изыскания, проведена большая работа по документации (в частности, по изменению генплана), да и визуал давно известен и был представлен даже на выставке «Россия» в Москве. Оба новых небоскреба были в списке из 64 объектов, которые город хочет строить вместе с «Газпромом» и соглашение по которым подписали на форуме два года назад. Но с тех пор публично, если не считать макетов, к мегастройке не возвращались.



На стенде Петербурга есть макет туристического кластера «Горская» за 210 млрд рублей. В черновой программе подписаний это название тоже фигурировало, как и ИТМО, и город-спутник «Южный» (который уже прописал у себя кампус «педиатрички»).



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





Кроме того, портфель инфоповодов должны пополнить соглашения с несколькими банками, касающиеся платежей в общественном транспорте, а также будущего ЕКП.

Видное место в графике подписаний, судя по всему, займет перезапуск автопрома. Так, автозавод «Автозавод Санкт-Петербург» (экс-Nissan) намерен заключить с властями Петербурга соглашение о развитии модельного ряда автомобиля XCITE. К слову, первая модель, запущенная в продажу — XCITE X-Cross 7 — выставлена на стенде Северной столицы. Инвестиции предприятия составят 4,5 млрд рублей, основная часть будет направлена на локализацию производства. Сейчас автомобили собираются из приходящих из Китая машинокомплектов. Из-за того, что производство недозагружено, часть работников приходится отправлять в простой.



Фото: Марина Мамонтова / Фонтанка.ру Фото: Артем Устюжанин / MSK1.ru Поделиться Поделиться





На стенде Северной столицы также планируют объявить о перезапуске бывшего завода Toyota. «Фонтанка» рассказывала, что автомобили под брендом Aurus там должно производить АО АЗ «Северная звезда». Впрочем, речь идет не о люксовых машинах, а о бизнес-классе. Владельцем АО АЗ «Северная звезда» является Ирина Ростова. Но, предположительно, шефство над предприятием возьмет СП «Газпрома» и КАМАЗа. Выпускать планируется как машины с двигателем внутреннего сгорания, так и гибриды с газовым двигателем.

Фармпроизводитель «Активный Компонент» заключит со Смольным соглашение на 3,8 млрд рублей. Как пояснил «Фонтанке» директор компании Александр Семенов, речь идет о расширении предприятий в Пушкине и Металлострое. В Пушкине, в частности, планируется запустить несколько производственных линий для выпуска онкологических субстанций, построить цистернохранилище для реагентов. Среди новых направлений — субстанции животного происхождения. В Металлострое появится новый лабораторный корпус. Запуск новых очередей планируется на 2025–2026 годы.



Соглашение со Смольным на 3,5 млрд рублей подпишет фармпроизводитель «Полисан». По информации «Фонтанки», речь идет о строительстве распределительного склада (ранее сообщалось, что «Полисан» приобрел в промышленном парке «Софийский» 11 га), а также двух новых очередей производства на действующей площадке на улице Салова.

НПО Специальных материалов намерено заключить договор с городом о производстве высокомолекулярного полиэтилена, сообщил «Фонтанке» генеральный директор Михаил Сильников. Запустить производство предполагается рядом с действующим предприятием на Большом Сампсониевском проспекте. Инвестиции составят как минимум 1 млрд рублей. Выпущенная на площадке продукция будет применяться как в военной (полимерная броня), так и в гражданской сфере (канаты, перчатки и другая спецодежда). Запустить производство компания рассчитывает к концу 2025 года.



В черновиках петербургского стенда также значится индустриальный парк «М10» в Колпино с инвестициями в размере 10 млрд рублей. Ранее компания уже объявляла о намерении построить индустриальный парк на участке в 45 га на Оборонной улице. Сообщалось, что он будет ориентирован на предприятия сегмента МСП с производствами четвёртого класса опасности — невредные производства, которые во многом будут работать в формате light industrial. Строительство планировалось начать в 2024 году.



Также в предварительном графике подписаний значился индустриальный парк «Киевская-95», соглашение о создании которого уже подписывалось на ПМЭФ-2023. В индустриальном парке Марьино уже в нулевой день форума привели четырех новых резидентов с общей суммой инвестиций в 2,4 млрд.



Предприятие «РОСТерм» намерено подписать соглашение о создании третьей очереди производства напорных труб на Волхонке. «Петросталь», вероятно, заявит о планах по модернизации своего сталелитейного производства. Напомним, в конце прошлого года это предприятие, ранее входившее в состав активов «Кировского завода», выкупило московское АО «Строительство и девелопмент».



А METEOR Lift (бывший Otis) намерен локализовать выпуск комплектующих, о чем и заявить на форуме, говорят собеседники «Фонтанки». Видимо, самый ключевой узел, по которому необходим «технологический суверенитет», — это электродвигатель.



Предполагается также, что соглашения с городом подпишут рыбный производитель «Балтийский берег» и алкогольный производитель и дистрибьютор «Ладога».



Это не полный список соглашений, запланированных на ПМЭФ. Судить о том, какие из них и в какие сроки будут реализованы — преждевременно. «Фонтанка» регулярно делает обзоры объектов, о которых договорились в ходе форума. Хоть какое-то развитие получают не все. Николай Кудин, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

