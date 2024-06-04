Автомобиль X-CITE, катамаран «Котлин» и марина в Горской. Что показывают на петербургском стенде ПМЭФ-2024

На площадке «Экспофорума» заканчивается монтаж экспозиций регионов для Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Фонтанки» 4 июня.
На стенде Петербурга центральное место занял автомобиль X-CITE, который собирается на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan), который недавно поступил в продажу дилерам. В продолжение транспортной темы под простыней дремлет макет трамвайного парка, который собираются строить на Балканской.
Судя по замыслу, создатели экспозиции решили сделать акцент на туристический потенциал. Так, Северная столица покажет макет курорта «Санкт-Петербург-марина» в промзоне «Горская», который планируется реализовать в 2026-2030 году. Туристический кластер «Остров Фортов» демонстрирует макет катамарана «Котлин». Также не обошлось без сувениров: в экспозиции представлена продукция «Императорского фарфорового завода», а также туристический логотип города, выложенный из конфет «Счастье».
Не обошлось без науки — видное место на стенде занимает макет второго кампуса ИТМО («ИТМО Хайпарк») в Пушкине. А вот, что символизирует копия статуи Венеры Милосской, частично выкрашенная краской, рядом с логотипом фармроизводителя «Герофарм» не вполне очевидно.
Петербургский международный экономический форум 2024 года пройдет с 5 по 8 июня. На организацию стенда Петербурга власти города потратили 103,8 млн рублей.