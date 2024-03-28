Беглов доложил Путину, как будет развиваться туристический кластер «Горская»



Объем инвестиций в проект «Санкт-Петербург-марина» составит 210 млрд рублей.

Из них 165 млрд — средства инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры — и 45 млрд — это стоимость объектов, обеспечивающих инфраструктуру. «Их планируется создать за счет частично федерального и городских бюджетов», — добавил Беглов.



«Проект «Санкт-Петербург-марина» планируется реализовать в несколько этапов. Первый этап — это строительство объектов для сезонного хранения, ремонта яхт и судов — мы планируем завершить в 2026 году. Второй этап рассчитан на 2026–2030 годы. В его рамках на площади порядка 40 гектаров планируется создать спортивный кластер, тематический парк и каток, экстрим-парк с крытыми и открытыми зонами, станцию водных видов спорта, теннисный корт, тренировочный водоем, гостиницу для спортсменов», — перечислил градоначальник.



Также там появятся отель и гостиницы разной звездности, спортплощадки, велодорожки, инфраструктура для беговых лыж, водные аттракционы, круглогодичный бассейн, образовательные секции для детей, в том числе детские исследовательские лаборатории.



Губернатор добавил, что дополнительный туристический поток после открытия «Горской»

может составить 1 миллион 333 тысячи человек, будет создано 7 тысяч рабочих мест, а градостроительный потенциал даст возможность привлечь порядка 800 млрд рублей дополнительных инвестиций.

