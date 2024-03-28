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    Беглов доложил Путину, как будет развиваться туристический кластер «Горская»

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    Завершить работы по созданию курорта «Санкт-Петербург-марина» в промзоне «Горская» планируется в 2029–2030 годах. Об этом 28 марта губернатор Александр Беглов рассказал во время доклада президенту России Владимиру Путину в рамках совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

    «На новом этапе «Горская» станет курортной столицей Санкт-Петербурга. Это будет новый город-верфь», — рассказал губернатор. Площадь территории кластера составит 160 гектаров, общая протяженность береговой линии — более 4 км.

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    Объем инвестиций в проект «Санкт-Петербург-марина» составит 210 млрд рублей.
    Из них 165 млрд — средства инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры — и 45 млрд — это стоимость объектов, обеспечивающих инфраструктуру. «Их планируется создать за счет частично федерального и городских бюджетов», — добавил Беглов.

    «Проект «Санкт-Петербург-марина» планируется реализовать в несколько этапов. Первый этап — это строительство объектов для сезонного хранения, ремонта яхт и судов — мы планируем завершить в 2026 году. Второй этап рассчитан на 2026–2030 годы. В его рамках на площади порядка 40 гектаров планируется создать спортивный кластер, тематический парк и каток, экстрим-парк с крытыми и открытыми зонами, станцию водных видов спорта, теннисный корт, тренировочный водоем, гостиницу для спортсменов», — перечислил градоначальник.

    Также там появятся отель и гостиницы разной звездности, спортплощадки, велодорожки, инфраструктура для беговых лыж, водные аттракционы, круглогодичный бассейн, образовательные секции для детей, в том числе детские исследовательские лаборатории.

    Губернатор добавил, что дополнительный туристический поток после открытия «Горской»
    может составить 1 миллион 333 тысячи человек, будет создано 7 тысяч рабочих мест, а градостроительный потенциал даст возможность привлечь порядка 800 млрд рублей дополнительных инвестиций.

    В 2023 году вклад туризма в экономику Петербурга составил 480 млрд рублей — на треть выше, чем в 2022 году, и на 27% выше показателя допандемийного периода, отметил Беглов. Ежегодно количество занятых в туризме растет от 5 до 10%, добавил губернатор.

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    Комментарии 55

    Гость28 Мар 2024 в 21:42
    Метро туда проложат?
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