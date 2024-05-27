XCITE против Chery. В автосалонах Петербурга появились «китайцы» отечественной сборки

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





27 мая в Петербурге и других городах России официально стартовали продажи автомобиля XCITE, собранного на «Автозаводе Санкт-Петербург» (ранее Nissan). «Фонтанка» узнала, в какую цену обойдутся новинки и как они планируют конкурировать со своим китайским прототипом Chery.

«Фонтанка.ру»

Премьера XCITE оказалась в полном смысле этого слова долгожданной. Изначально старт продаж был намечен на апрель, но несколько раз откладывался. Причины официально не назывались. Участники рынка высказывали две основные версии — перебои с поставками машинокомплектов от восточного партнера и сложности в согласовании с ним цены.



Собранные в Петербурге машины оказались дороже китайской продукции, как и отмечал генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов. «С той ценой, которую нам маркетинг определил, мы неконкурентоспособны. Их никто не купит», — комментировал он в интервью «Фонтанке».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В итоге был найден компромисс: Chery сократила количество моделей в российской линейке. В частности, из ассортимента исчезли кроссоверы Tiggo 7 Pro, который называли прототипом XCITE X-Cross 7. А из обновленной версии Tiggo 7 Pro Max исчезла модель с 1,5-литровым двигателем и вариатором, которыми оснастили модель петербургской сборки. Заодно из линейки пропали Tiggo 8 Pro и дорестайлинговый Tiggo 8 Pro Max, которые, вероятно, станут прообразом второй модели XCITE.

Что предлагают под брендом XCITE



Кроссовер XCITE X-Cross 7 представлен двумя комплектациями — Enjoy и Techno. Техническая начинка одинакова: бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л. с. в сочетании с вариатором и передним приводом. Как сообщила пресс-служба бренда, модель выполнена в шести металлизированных оттенках: красном, белом перламутровом, синем, сером, черным и серебристом.



Согласно сайту XCITE, автомобили сейчас продаются в 12 салонах, которые также торгуют автомобилями Lada. Это неудивительно: «Автозавод Санкт-Петербург» в прошлом году находился под управлением тольяттинского автогиганта, но после введения санкций тот вернул его государству в лице НАМИ.



Минимальную рекомендованную стоимость — от 2 499 000 рублей — назвал сам производитель. Но, по информации «Фонтанки», представители бренда до последнего не объявляли дилерам финальные условия: окончательно они стали известны во время созвона утром 27 мая. На момент публикации цены на сайтах дилеров пока так и не появились, однако по телефону сотрудники отделов продаж все же смогли рассказать об условиях.

Сколько стоит XCITE

В «Иксайт центр Пулково» (ООО «Р-Моторс ЛАДА») сообщили, что в базовой комплектации XCITE X-Cross 7 стоит рекомендованные 2 499 000 рублей, в улучшенной — 2 636 000 рублей. Правда, сотрудник назвал версии не Enjoy и Techno, а «Элит» и «Престиж» — как они именуются у китайского прототипа Chery.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В обеих комплектациях присутствуют кожаный салон, электронная приборная панель, светодиодные фары, электропривод к багажнику, мультимедийный экран и климат-контроль. «В «Престиже» (он же Techno. — Прим. ред.) добавляется атмосферная подсветка по салону, беспроводная зарядка, панорамная крыша с люком, датчики дождя и электрорегулировка пассажирского сиденья», — сообщил сотрудник.



Условия покупки в кредит пока находятся в разработке, но, вероятно, ставки будут стартовать от 10% — в зависимости от кредитной истории, первоначального взноса, срока кредитования и выбранной программы. Программы предоставляет «Авто Финанс Банк», который работает с Lada. Скидка по trade-in может составить 100 тысяч рублей.



В «Прагматике Василеостровский» (ООО «Прагматика») базовую комплектацию XCITE X-Cross 7 предложили за 2,5 млн рублей, максимальную — за 2,67 млн рублей. Салон также дает скидку — 50 тысяч за покупку в кредит и 50 тысяч рублей за trade-in. Итого сбить цену можно до 2,4 млн рублей. Правда, условия кредита представитель отдела продаж назвать затруднился.

В «Интей Иксайт» (ООО «Автоцентр Интей Лада») комплектация Enjoy стоит 2 495 000 рублей, Techno — 2 632 500 рублей. В обеих версиях уже есть зимний пакет — обогрев лобового стекла, зеркал, сиденья, климат-контроль, подчеркнул сотрудник отдела продаж. А вот набор «фишек» улучшенной версии назвать затруднился, сославшись на то, что бренд еще не прислал полный список. Скидка по trade-in может достигнуть 100 тысяч рублей, за покупку в кредит — 50 тысяч рублей. Ставка составит от 18,9 до 22,9%, срок кредита — от 1 года до 7 лет.



По словам дилеров, автомобили всех цветов есть в наличии, запасов достаточно.

Есть ли разница с китайцами?

На вопрос, в чем собранные в Петербурге машины выигрывают у китайского аналога, представители дилеров ответили по-разному. Так, в «Р-Моторс» сообщили, что Chery Tiggo 7 Pro в России уже нет на рынке, так что и выигрывать уже не у кого.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С сайта Chery эта модель и рекомендованные на нее цены, действительно, пропали, но на страницах автодилеров пока остаются старые запасы. Самый дешевый вариант, который удалось найти «Фонтанке», на сайте «Рольфа» — та самая версия Tiggo 7 Pro с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с. предлагается за 2 090 000 рублей — с учетом скидки 560 000 рублей. На сайте дилера «Максимум» версия Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается за 2 225 000 до конца мая. Впрочем, дисконт дают все за тот же кредит и trade-in, «чистая» цена может оказаться не такой вкусной. Например, в «Чери ИАТ Волхонский» без скидок базовая комплектация Tiggo 7 Pro стоит 2,6 млн рублей, Tiggo 7 Pro Max — 2,7 млн рублей. Цветовая гамма тоже беднее, чем у XCITE, — в наличии белый, серый и черный цвета.



В «Интей Иксайт» также призвали обратить внимание на то, что цены на Chery указываются уже с учетом скидок, но и у XCITE со временем маркетинговые программы подтянутся. «А так кардинальной разницы нет, это один и тот же автомобиль», — отмечает сотрудник отдела продаж «Прагматики». Впрочем, некоторые бонусы в петербургской сборке все же есть. Первое — это качество доставки. «Те (Chery. — Прим. ред.) в контейнере везут, а XCITE здесь на заводе собрали, никаких царапин не может быть», — пояснил он. Второе преимущество — возможность гарантийного обслуживания в салонах Lada. «У Chery не такая [большая] сеть», — отметил собеседник «Фонтанки».

Ранее Иван Миронов в интервью «Фонтанке» сообщал, что на заводе Nissan более высокие требования к качеству, поэтому восточным партнёрам приходится дорабатывать некоторые моменты.



Какие перспективы

Ранее сообщалось, что в 2024 году с конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» сойдут 25 тысяч кроссоверов XCITE. На данный момент собрано 10 тысяч штук. Планы на предприятии оценивают осторожно. «План по производству исходя из потребностей рынка», — заявил Иван Миронов.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На прошлой неделе появилась информация, что предприятие отправит в простой на неделю 317 сотрудников, чуть менее трети штата. Источники «Фонтанки» сообщают, что в июле — августе не исключен более глобальный простой из-за проблем с поставками машинокомплектов. «Лучше так, чем работать вполовину мощности», — отмечает собеседник издания.



Иван Миронов опроверг версию о длительном общем простое, но не стал отрицать, что производство недозагружено и часть рабочих приходится отправлять отдыхать. «У нас не работает цех сварки, цех штамповки, цех окраски, и чтобы людей не сокращать, мы их ротируем и регулярно часть рабочих отправляем в простой», — прокомментировал он. В пресс-службе предприятия сообщили, коллективный отпуск продлится с 22 июля по 4 августа.



Запуск новой модели XCITE, по словам Ивана Миронова, ожидается ближе к Новому году. Ранее глава «Автозавода Санкт-Петербург» сообщал, что ведет переговоры примерно с пятью потенциальными партнерами.

Галина Бояркова, Наталья Вязовкина,

«Фонтанка.ру»

