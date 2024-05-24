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    Бывший завод Nissan отправит треть работников в простой до конца мая

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    «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) отправил в простой 317 работников до конца мая. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра занятости. По данным ведомства, это менее трети от всех сотрудников предприятия

    Автозавод Nissan ушел в простой в марте 2022 года из-за сложностей с поставками компонентов. В июне 2023 года предприятие возобновило работу как «Lada Санкт-Петербург» под управлением «АвтоВАЗа» и стало выпускать в партнерстве с китайской FAW автомобили Lada X-cross 5, но после попадания российского автопроизводителя под санкции, концерн из Поднебесной прекратил сотрудничество. После этого «АвтоВАЗ» вернул петербургское предприятие государству в лице НАМИ — сейчас оно работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург» и выпускает кроссоверы XCITE.

    Ожидалось, что в 2024 году с конвейера завода сойдут 25 тыс. кроссоверов. Запуск продаж автомобилей запланирован на 27 мая.

    Летом предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» уйдет на каникулы. Как сообщили в пресс-службе, коллективный отпуск продлится с 22 июля по 4 августа.

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