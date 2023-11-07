Глава АВТОВАЗа: завод «Lada Санкт-Петербург» начнет полноценную работу в 2024 году

Производство АВТОВАЗа на бывшем заводе Nissan пока полноценно не заработало. Об этом 7 ноября сообщил глава компании Максим Соколов на «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35». По его словам, с момента запуска площадки «Lada Санкт-Петербург» в июне 2023 года с конвейера сошло «более 100 автомобилей».

«Мы рассчитываем, что полноценно он заработает в следующем году, однако многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов в новом качестве АВТОВАЗа, которое он получил в сентябре (речь, вероятно, идет о попадании в санкционный список в сентябре 2023 года. — Прим. ред.)», — сказал Максим Соколов.