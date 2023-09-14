США ввели санкции против АВТОВАЗа, «Москвича» и НПО «Сатурн»

Минфин США в четверг, 14 сентября, расширил санкционный список в отношении россиян и российских компаний. В него попали глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, глава УГМК Искандар Махмудов, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Также санкции объявили против российских юрлиц: «Москвича», АВТОВАЗа, НПО «Сатурн», «Соллерса», Росавтодора и других.

Кроме того, в санкционный список включили и иностранные юрлица — финские предприятия Luminor и Siberica, турецкие Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi.



Еще Минфин США снял санкции против бывшего вице-президента «Сбера» Натальи Алымовой и экс-члена наблюдательного совета ФК «Открытие» новозеландца Пола Голдфинча.

