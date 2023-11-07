«Пряжку от ремня безопасности локализовать не можем». Зачем «АвтоВАЗу» инжиниринговый центр в Петербурге?

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Санкции США помешали «АвтоВАЗу» полноценно запустить работу бывшего завода Nissan в этом году: с июня с конвейера «Lada Санкт-Петербург» сошло чуть более сотни машин. Пока переговоры с китайскими партнерами ушли на второй круг, российский концерн решил пойти по пути локализации и запустил в Петербурге инжиниринговый центр.



О том, что производство «АвтоВАЗа» на бывшем заводе Nissan полноценно заработает лишь в следующем году, 7 ноября сообщил глава компании Максим Соколов на «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35». С момента запуска площадки «Lada Санкт-Петербург» в июне 2023 года с конвейера сошло «более 100 автомобилей», сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».



Ранее сообщалось, что до конца 2023 года на «Lada Санкт-Петербург» может быть произведено 10 тысяч машин. Объяснять, почему расчеты не оправдались, Максим Соколов не стал, но выразил надежду, что ситуация выправится уже в 2024-м. «Мы рассчитываем, что полноценно он [завод] заработает в следующем году, однако многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов в новом качестве «АвтоВАЗа», которое он получил в сентябре», — сказал Максим Соколов, вероятно имея в виду санкции, о которых сообщил Минфин США 14 сентября.



«АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению доли в «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за 1 евро в начале 2023 года, а в середине июня перезапустил конвейер. На предприятии, получившем новое имя «Lada Санкт-Петербург», выпускают кроссовер LADA X-cross 5, который является адаптированной для российского рынка китайской FAW Bestune T77. Розничная стоимость авто составила 2,5 млн рублей. В сентябре 2023 года появилась информация о приостановке выпуска, но «АвтоВАЗ» ее опровергал.

По словам Максима Соколова, «АвтоВАЗ» также сохраняет план запуска новых моделей на петербургском заводе в партнерстве с китайским автопромом. «Я и сейчас подтверждаю, что с нашими восточными партнерами мы ведем активный переговорный процесс и ряд новых продуктов и проектов реализуем на площадке петербургского завода», — сказал он, уточнив, что в следующем году с конвейера «Lada Санкт-Петербург» сойдет седан.





Испуганные китайцы

По словам источников «Фонтанки», знакомых с ситуацией на «АвтоВАЗе», петербургское предприятие столкнулось со сложностями из-за поставок машинокомплектов от китайских партнеров, которые должны были превращаться на заводе в новенькие LADA X-cross 5.



«Они очень сильно испугались, и сейчас приходится делать ряд организационных изменений, чтоб их испуг снизить», — рассказал собеседник издания. Впрочем, полностью производство не прекратилось и буквально на днях ожидается выпуск очередной партии.

«АвтоВАЗ» рассчитывает продолжить работу с тем же партнером, с которым запускал LADA X-cross 5, говорит собеседник издания. Однако рассматривается также сотрудничество с другими компаниями, которые «менее глобальные и поэтому меньше боятся санкционного давления».



О том, что санкции США не пройдут для «АвтоВАЗа» «совсем безболезненно», рассказал на «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35» и первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев.

По его словам, трудности уже начались в оплате валютных контрактов, из-за чего пришлось на время перевести производство «Весты» на одну смену. Западные компании, которые продолжали до этого поставлять компоненты в рамках договоренностей, теперь их прекратили, а российские производители, даже если могут создать аналог, не всегда могут обеспечить стабильность поставки, поскольку уже перегружены заказами.



По мнению Евгения Шмелева, формальных оснований на введение санкций против «АвтоВАЗа» не было. «Просто есть предприятие, которое начало работать, обеспечивать людей работой, восстановило пул поставщиков в регионе, является центром восстановления некой части промышленности, это не могли не заметить и ударили», — отметил он.

Помимо санкций и общей проблемы нехватки кадров, «АвтоВАЗ» испытывает сложности с финансированием. Инвестпрограмма компании составляет от 40 до 60 млрд руб. в год. В этих условиях повышение процентной ставки оказалось «ещё одним подарочком».



Инжиниринговый центр

Параллельно с переговорами с восточными партнерами «АвтоВАЗ» запустил в Петербурге инжиниринговый центр, его торжественное открытие состоится 8 ноября. «Завтра мы инженерный центр открываем и в Санкт-Петербурге. Хочу поблагодарить правительство города, которое способствовало принятию этого решения», — сказал Максим Соколов в ходе пленарной сессии. По информации «Фонтанки», всего компания планирует нанять около 100 человек, в том числе специалистов бывшего RnD-подразделения Nissan.

Инжиниринговый центр будет заниматься поддержкой производства автомобилей на петербургском предприятии, и прежде всего вопросами, связанными с локализацией, рассказал Евгений Шмелев. Второе направление — это разработка компонентов. «У поставщиков нет сейчас инженерных ресурсов заниматься разработкой компонентов, особенно тех, что требуют усилий. Мы резинометаллическое шарниры спроектировать не можем. Больше того, мы пряжку от ремня безопасности в России локализовать не можем — надо разработать, посчитать, провести испытания, дать одобрение и так далее», — прокомментировал он.



По словам Евгения Шмелева, «АвтоВАЗ» также планирует мотивировать поставщиков на создание собственных инженерных служб, заставляя отчитываться за деньги, которые они берут на инжиниринг и амортизируют в составе деталей. «Они до конца не поняли, что их ждет, но они поймут через какое-то время, что либо они тратят деньги на инжиниринг, либо не закладывают это в стоимость детали», — пояснил он.



Если все пойдет по плану, то в следующем году «Lada Санкт-Петербург» сможет перейти на работу в две смены, а в перспективе выйти на те же объемы, которые производил Nissan (мощность предприятия при японцах составляла 115–120 тысяч автомобилей в год). На первом этапе речь будет идти только о крупноузловой сборке, но локализация будет расти. «Питерскую площадку поставщиков тоже хотим окучивать, чтобы здесь не только завод работал, а кластер был», — отметил Евгений Шмелев. Ранее сообщалось, что «Lada Санкт-Петербург» может перейти к мелкоузловой сборке уже в 2024 году.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

