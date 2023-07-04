ОЭЗ, техникум, простой. Что появится на месте петербургских автозаводов?

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока бывший завод Nissan готовится к поставкам в дилерские центры модели Lada X-cross 5, начинает вырисовываться дальнейшая судьба других предприятий петербургского автокластера. Спойлер: там будут выпускать не только машины, а о возвращении к прежним объемам речи пока не идет.



Задачу возрождения автокластера накануне ПМЭФ-2023 поставил губернатор Петербурга Александр Беглов. «На пике мощности петербургские автозаводы нередко работали в две-три смены, обеспечивали до 28% всего производства легковых автомобилей в стране. Это тот масштаб, к которому необходимо стремиться», — сказал он. Если в цифрах, то на максимуме, который был достигнут в 2018 году, петербургские автозаводы выпустили суммарно 376 тыс. машин. По подсчету «Фонтанки», их наследники готовы обеспечить от силы треть этого объема — и то не раньше, чем через три года.



Hyundai: простой и временный колледж

Судьба самого крупного автомобильного производства пока выглядит наиболее туманно. Так, основной завод Hyundai в Каменке сейчас находится в простое, равно как и родственное ему производство двигателей Hyundai WIA. До этого на предприятиях сократили более двух третей сотрудников.

В начале года власти Петербурга заявляли, что ведут переговоры с инвестором из Казахстана «Астана Моторс», планируя возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio. Однако, по информации «Фонтанки», казахстанский вариант не прошел и больше не обсуждается. Однако на уровне Минпромторга ведутся переговоры с другими инвесторами. В пресс-службе Hyundai вопрос о возможных претендентах оставили без комментариев.



Площадку в Шушарах, которую Hyundai ранее выкупил у General Motors, но так и не успел начать там выпуск машин, на пять лет арендовало правительство Петербурга. Сообщалось, что там откроется образовательный центр.

Как пояснил «Фонтанке» вице-губернатор Кирилл Полякова, речь идет о первом этапе суперколледжа, который сейчас строится в Парголово. Ранее вице-губернатор Ирина Потехина сообщала, что его введут в 2026 году. «Стройка — дело не быстрое, и создание промышленно-образовательного учреждения потребует серьезной экспертизы», — отметил Поляков. А вот для экс-GM уже закупают оборудование. По словам чиновника, на площадке планируют отработать процесс и сформировать кадровый костяк будущего колледжа. По истечении срока аренды решение о судьбе завода будет принимать собственник. Однако, по данным «Фонтанки», Минпромторг также предлагал эту площадку в ходе ПМЭФ-2023 инвесторам из дружественных стран, наравне с бывшим заводом «Е-мобиль» в Марьино. Претендент готов разместить там автомобильное производство в партнерстве с китайцами.



Toyota: электрокары, грузовики и особая экономическая зона

Сейчас главным активом бывшего завода Toyota — производственной площадкой в Шушарах — владеет ООО «Шушары-Авто». Пока юрлицо принадлежит подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. Однако предприятие в ближайшее время перейдет в собственность оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Входящее в «Алмаз-Антей» АО «Обуховский завод» уже управляет площадкой и намерено развернуть там автомобильное производство. В 2024 году начнут собирать грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения БАЗ-S36A11. В 2026 году планируется начать выпуск линейки электромобилей E-Neva.



Объем выпуска грузовиков планируется на уровне 2 тыс. единиц в год, перспективы электромобилей — 55–60 тысяч машин в год.

Но бОльшую часть территории завода Toyota могут занять совсем другие производства. Дело в том, что из 224 га в Шушарах, которыми владело «Тойота Мотор», только 60 га перешло в собственность ООО «Шушары-Авто». Остальные 164 га, уже разбитые на 85 новых участков, перешли в собственность Санкт-Петербурга. Как следует из опубликованного в конце прошлой недели постановления правительства, они могут стать четвертой площадкой Особой экономической зоны.



По информации «Фонтанки», специализацию будущей ОЭЗ Смольный сейчас обсуждает с Минэкономразвития. В «Алмаз-Антее» вопрос о возможном автомобильном профиле будущей ОЭЗ и создании на ее территории парка поставщиков не прокомментировали.

Nissan: Lada с китайским акцентом



Самые внятные планы у бывшего завода Nissan, который перешел в собственность «АвтоВАЗа». В конце июня на предприятии, получившем название «ЛАДА Санкт-Петербург», начали собирать Lada X-cross 5, которые представляют собой адаптированную для российского рынка китайскую FAW Bestune T77. Автомобиль поступит в дилерские центры уже этим летом и будет стоить до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.



До конца этого года с конвейера выйдут до 10 тысяч автомобилей, в следующем году планируется выпустить до 30 тысяч, в 2025 году — около 50 тысяч. Для сравнения: мощности завода — 115–120 тысяч автомобилей в год. Также рассматривается запуск еще двух моделей.



Производство кроссовера Lada Х-cross 5 стартует с крупноузловой конвейерной сборки. Но уже в 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке. Впрочем, по словам Александра Беглова, требования по локализации, которые стоят перед предприятиями, «намного более жесткие», чем те, что выдвигались к закрывшимся заводам.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

