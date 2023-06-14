«Масштаб, к которому необходимо стремиться». Беглов обрисовал будущее петербургского автопрома

Перед петербургским автопромом стоит задача вернуться к докризисным показателям, когда предприятия работали в 2-3 смены и обеспечивали 28% от всего объема выпуска машин в России. Об этом 14 июня заявил в интервью ТАСС Александр Беглов.



«На пике мощности петербургские автозаводы нередко работали в две-три смены. Обеспечивали до 28% всего производства легковых автомобилей в стране. Это тот масштаб, к которому необходимо стремиться», – сказал он.



Губернатор напомнил, что бывший завод Nissan, который в ближайшее время возобновит работу под управлением «АвтоВАЗа», планирует начать с 10 тыс. автомобилей в год и выйти на уровень 30–50 тыс. Первой моделью станет кроссовер Lada Х-cross 5, производство которой стартует с крупноузловой сборки. В 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Также рассматривается запуск еще двух моделей.

