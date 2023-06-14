«Масштаб, к которому необходимо стремиться». Беглов обрисовал будущее петербургского автопрома

Перед петербургским автопромом стоит задача вернуться к докризисным показателям, когда предприятия работали в 2-3 смены и обеспечивали 28% от всего объема выпуска машин в России. Об этом 14 июня заявил в интервью ТАСС Александр Беглов.
«На пике мощности петербургские автозаводы нередко работали в две-три смены. Обеспечивали до 28% всего производства легковых автомобилей в стране. Это тот масштаб, к которому необходимо стремиться», – сказал он.
Губернатор напомнил, что бывший завод Nissan, который в ближайшее время возобновит работу под управлением «АвтоВАЗа», планирует начать с 10 тыс. автомобилей в год и выйти на уровень 30–50 тыс. Первой моделью станет кроссовер Lada Х-cross 5, производство которой стартует с крупноузловой сборки. В 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Также рассматривается запуск еще двух моделей.
Сейчас город ожидает выхода постановления правительства РФ о переходе бывшего завода Toyota концерну «Алмаз-Антей» в лице Обуховского завода. «Площадка Обуховского завода планирует приступить к серийному выпуску грузовиков в 2024 году, электромобилей — в 2026 году», – сказал губернатор
Он напомнил, что автомобиль E-Neva — полностью петербургская разработка. Первой моделью станет кроссовер. «В планах концерна — городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также гибриды, использующие газ или водород», – добавил Беглов.
Судьба завода Hyundai еще не решена. «Завод остается в простое с марта 2022 года. Оплата труда сотрудников осуществляется по Трудовому кодексу Российской Федерации — в размере двух третей средней заработной платы», – отметил губернатор.
Александр Беглов также подчеркнул, что перед предприятиями стоят «конкретные цели по объемам и срокам локализации», причем это «намного более жесткие требования, чем выдвигались к закрывшимся заводам».