Был завод, станет техникум. Бывшую площадку GM переделают в «образовательный полигон»

Власти Петербурга договорились с корейским концерном Hyundai об использовании принадлежащей ему площадки General Motors в Шушарах в образовательных целях, стало известно «Фонтанке» 27 января.
О том, что на базе одного из остановленных автомобильных заводов в Петербурге будет открыт образовательный полигон для студентов городских колледжей и втузов, стало известно накануне. Правительство Петербурга заключило соглашение с владельцем завода, сообщил губернатор Александр Беглов на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и ВМФ с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
По данным «Фонтанки», речь идет именно о площадке General Motors. Она была законсервирована в 2015 году после ухода американского концерна, а в 2020 году ее выкупил Hyundai, намереваясь наладить там выпуск моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage. Производство должно было стартовать в 2023 году. Инвестиции оценивались в 36 млрд рублей. Но остановка предприятия в начале 2022 года поставила планы на паузу. В итоге сам Hyundai в начале 2023 года начал увольнять рабочих и готовить к консервации основное предприятие.
По словам собеседника «Фонтанки», знакомого с планами городских властей, площадку GM отдают городу на пять лет, там расставят станки и, по сути, организуют техникум. При этом город будет платить за коммунальные расходы. В пресс-службе Hyundai на запрос на момент публикации не ответили.