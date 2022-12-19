Завод Hyundai приступил к сокращению рабочих. Восстановить цепочки поставок не удалось

Петербургский завод корейского концерна Hyundai начинает сокращать рабочих. Как стало известно «Фонтанке», об этом сотрудникам предприятия было объявлено 19 декабря.

Подписание соглашений о расторжении трудового договора начнется 16 января и продлится до 3 февраля. Увольнение сотрудников будет происходить с 23 января по 17 февраля. Если к этому моменту не удастся снизить численность до заданного компанией уровня, с 20 февраля компания начнет сокращения по ТК РФ. В обращении генерального директора говорится, что причиной такого решения стала нехватка автокомпонентов, вызванная глобальными перебоями логистических цепочек поставок. «Год подходит к концу, но нам до сих пор не удалось восстановить цепочки поставок и подготовить запуск производственного процесса», — отмечается в сообщении. При этом руководство завода выражает надежду, что «по окончании тяжелого периода» удастся восстановить производство и сокращенные рабочие места.



В рассылке отмечается, что условия расторжения по соглашению сторон будут озвучиваться индивидуально.

По данным собеседников «Фонтанки», компания выплатит работникам 12 окладов. Речь может идти о сокращении до 80% численности штата, при этом само предприятие будут консервировать.

В пресс-службе завода подтвердили планы расстаться с частью сотрудников. «Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания «Хендэ Мотор» предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России», — сообщили «Фонтанке» в компании. Сколько рабочих и на каких условиях планируется сократить, концерн не комментирует.



«Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон», — добавили в пресс-службе.

Завод Hyundai находится в простое с марта 2022 года. Ранее корейская пресса сообщала, что руководство изучает различные варианты, в том числе продажу. Предприятие ранее выпускало автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Мощность составляла более 200 тыс. автомобилей в год, на нём работало около 2,2 тыс. человек.

