Hyundai заглянула в будущее. Концерн рассматривает продажу своего завода в России

Корейский концерн Hyundai Motor решает будущее своего завода в России. Одним из вариантов является его продажа, сообщила южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на источник 18 октября.

По данным издания, руководству Hyundai Motor недавно представили отчет, где анализируется ситуация в России и дальнейшие перспективы для автоконцерна на российском рынке. Когда будет принято решение, не уточняется. Но поскольку неизвестно, когда ситуация в России может резко измениться, Hyundai Motor может и постараться продержаться на российском рынке «как можно дольше».