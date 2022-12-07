Toyota отчиталась об увольнении сотрудников завода в Петербурге. Неделю назад туда внепланово зашли силовики

Большая часть сотрудников завода «Тойота Мотор» в Шушарах уволена по соглашению сторон. До конца месяца трудовые отношения расторгнут с оставшимися — их менее полутора сотен.



Как сообщили в пресс-службе автоконцерна 7 декабря, на данный момент в штате петербургского филиала числятся 137 человек. Процесс их увольнения намерены завершить до конца года.

С 16 ноября трудовые отношения расторгли с 1800 работниками предприятия, пишет ТАСС. Компания обещает им выплату в размере годовой зарплаты. На точное количество окладов влияет квалификация и стаж работника.