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    Toyota отчиталась об увольнении сотрудников завода в Петербурге. Неделю назад туда внепланово зашли силовики

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    Большая часть сотрудников завода «Тойота Мотор» в Шушарах уволена по соглашению сторон. До конца месяца трудовые отношения расторгнут с оставшимися — их менее полутора сотен.

    Как сообщили в пресс-службе автоконцерна 7 декабря, на данный момент в штате петербургского филиала числятся 137 человек. Процесс их увольнения намерены завершить до конца года.

    С 16 ноября трудовые отношения расторгли с 1800 работниками предприятия, пишет ТАСС. Компания обещает им выплату в размере годовой зарплаты. На точное количество окладов влияет квалификация и стаж работника.

    Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») объявил об окончательном уходе из России и консервации предприятия. Неделю назад на предприятии в Шушарах прошла внеплановая проверка прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, Налоговой и Трудовой инспекций. Проверяющие нагрянули в компании Росгвардии и ОМОНа. По информации «Фонтанки», вероятным поводом для рейда мог стать поступивший сигнал о вывозе оборудования с площадки.

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    Комментарии 1

    Семён Воля07 Дек 2022 в 23:21
    Нам ведь санкции только на пользу? Начальник сказал!
    +6−0
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